В Госдепартаменте объяснили слова Трампа о Путине, а в Кремле уже сыплят угрозами

В России ответили на слова президента США

В Госдепартаменте США поспешили оправдать президента Дональда Трампа после того, как он сказал, что Владимир Путин "играется с огнем". На фоне этого заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил угрожать Вашингтону Третьей мировой войной.

Пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс во время брифинга сообщила, что россияне должны серьезно отнестись к словам Трампа. Вместе с тем, она заявила, что в США надеются завершить войну дипломатическим путем.

"Это заявление человека, который возглавил усилия по достижению мира во многих различных регионах. Он ясно выразил свое мнение и был полностью прозрачен в отношении того, что произошло. И я думаю, что это то, к чему Россия должна отнестись серьезно", — сказала она.

При этом она добавила, что в Вашингтоне считают, что война закончится дипломатическим путем, а не на поле боя. Для этого США пытаются посадить Украину и Россию за стол переговоров, однако могут изменить свой подход в вопросе посредничества.

"Сейчас, конечно, многое остаётся неопределённым, и, похоже, Путин чувствует раздражение Трампа из-за происходящего. Но, думаю, очевидно, что обе стороны должны начать говорить напрямую друг с другом, чтобы наконец достичь прогресса", — сказала Брюс.

Как известно, накануне фактически признал, что спасал Россию от проблем, однако не стал скрывать раздражение новыми масштабными обстрелами украинских городов.

"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!", — написал американский президент.

Впрочем, Медведева, похоже, благосклонность Трампа не впечатлила, а потому он завел традиционный разговор о Третьей мировой войне.

"Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и "действительно плохие вещи" происходят с Россией, я знаю только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!", — написал чиновник

Это заявление уже оценил блогер "Быть или", который выразил мнение, что Медведев сейчас прыгает выше головы, пытаясь угрожать Трампу. Однако он задался вопросом о том, не проглотит ли американский президент столь откровенную наглость.

Как сообщалось ранее, Трамп длительное время пытался играть роль "миротворца", постепенно идя на уступки России. Однако его усилия не увенчались успехом, а оккупанты продолжили наносить удары по Украине. После последней серии масштабных ударов, Трамп начал более четко озвучивать свое недовольство действиями Кремля. В одном из последних сообщений американский лидер даже сказал, что Путин сошел с ума.