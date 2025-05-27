У Держдепартаменті пояснили слова Трампа про Путіна, а в Кремлі вже сиплять погрозами

У Росії відповіли на слова президента США

У Держдепартаменті США поспішили виправдати президента Дональда Трампа після того, як він сказав, що Володимир Путін "грається з вогнем". На тлі цього заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив погрожувати Вашингтону Третьою світовою війною.

Прессекретар Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу повідомила, що росіяни мають серйозно поставитися до слів Трампа. Водночас вона заявила, що у США сподіваються завершити війну дипломатичним шляхом.

"Ця заява людини, яка очолила зусилля щодо досягнення миру в багатьох різних регіонах. Він ясно висловив свою думку і був повністю прозорим щодо того, що сталося. І я думаю, що це те, до чого Росія має поставитися серйозно", — сказала вона.

При цьому вона додала, що у Вашингтоні вважають, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, а не на полі бою. Для цього США намагаються посадити Україну та Росію за стіл переговорів, проте можуть змінити свій підхід у питанні посередництва.

"Зараз, звичайно, багато залишається невизначеним, і, схоже, Путін відчуває роздратування Трампа через те, що відбувається. Але, думаю, очевидно, що обидві сторони повинні почати говорити безпосередньо один з одним, щоб нарешті досягти прогресу", — сказала Брюс.

Як відомо, напередодні Трамп фактично визнав, що рятував Росію від проблем, проте не приховував роздратування новими масштабними обстрілами українських міст.

"Чого Володимир Путін не розуміє, так це того, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грає з вогнем!", — написав американський президент.

Втім, Медведєва, схоже, прихильність Трампа не вразила, а тому він завів традиційну розмову про Третю світову війну.

"Що стосується слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і "справді погані речі" відбудуться з Росією, я знаю тільки одну ДІЙСНО погану річ — Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!", — написав чиновник.

Цю заяву вже оцінив блогер "Быть или", який висловив думку, що Медведєв зараз стрибає вище за голову, намагаючись погрожувати Трампу. Однак він поставив питання про те, чи не проковтне американський президент таке відверте нахабство.

Як повідомлялося раніше, Трамп тривалий час намагався відігравати роль "миротворця", поступово йдучи на поступки Росії. Однак його зусилля не мали успіху, а окупанти продовжили завдавати ударів по Україні. Після останньої серії масштабних ударів, Трамп почав чіткіше озвучувати своє невдоволення діями Кремля. В одному з останніх повідомлень американський лідер навіть сказав, що Путін збожеволів.