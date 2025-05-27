Путин готовит последнее "большое сражение"? Названы города, которые враг хочет захватить этим летом

Россия готовит решающее наступление в Донбассе

Летом россияне попытаются захватить ключевые города Донбасса – Покровск и Константиновку. Аналитики говорят, что это может быть последняя большая попытка Путина выиграть войну силой.

Параллельно враг будет атаковать на севере — в Сумской и Харьковской областях, чтобы оттянуть наши войска от главного направления. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, в настоящее время россияне контролируют около 70% Донецкой области. Они хотят захватить ее полностью – это главная цель Путина после того, как не удалось взять Киев в 2022 году.

Эксперты прогнозировали падение Покровска и Константиновки еще прошлым летом, но масштабные усилия Украины по обороне этих городов позволили удержать позиции. Константиновка сейчас в сложном положении — россияне могут атаковать ее с трех сторон, сказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

В то же время, на границе Сумской и Харьковской областей сосредоточено 125 тысяч российских военных, чего недостаточно для захвата областных центров. Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк сказал, что россияне будут использовать эти силы для создания "буферных зон" вдоль границы. По его словам, враг уже захватил четыре села у границы в Сумской области, пытаясь давить на областной центр.

Украина продолжает обороняться и делает каждый метр земли очень дорогим для врага, пишет The Washington Post. Однако важно, чтобы Запад и дальше давал нам оружие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, о последнем шансе Путина. Мы рассказывали, почему он максимально жмет на фронте и тянет с переговорами.