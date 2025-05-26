Путин сошел с ума, а Зеленский много говорит: Трамп снова ударился в критику

Надолго Трампа не хватило, покритиковав Путина, он принялся за Зеленского и Байдена

Президент США Дональд Трамп на фоне ракетных атак России на Украину подверг критике российского правителя Владимира Путина и заявил, что тот "стал абсолютно безумным". По словам Трампа, если Путин решится попытаться захватить всю Украину, Россию ждет неизбежный крах.

Об этом американский президент написал в собственной соцсети Truth Social. Трамп выступил с критикой в адрес Путина после того, как Россия нанесла по Украине несколько массированных ракетных ударов и запустила много ударных дронов.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то произошло. Он стал абсолютно сумасшедшим! Он без надобности убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет получить ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но если он это сделает, это приведет к краху России", – говорится в сообщении Трампа.

Впрочем, надолго Трампа не хватило. Немного покритиковав Путина, президент США обрушился на президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что слова украинского лидера, мол, "создают проблемы".

"Точно так же и президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что исходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", — осмелился сказать Трамп.

Публикация Трампа и ее автоматический перевод на украинский

Кроме этого, он в очередной раз прибег к заявлению, что это, мол, "война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа". Традиционно обвинив во всех грехах лидера страны, не желающей капитулировать перед российским режимом и своего больного раком предшественника, Трамп добавил, что он якобы видит себя лишь миротворцем – что вообще не вяжется с его реальными действиями.

Отметим, ранее Трамп заявил, что он "недоволен" Путиным из-за атак на Украину. В окружении президента США также прокомментировали российские атаки отрицательно. В частности, спецпредставитель по Украине Кит Келлог заявил, что "эти нападения позорны" и выдвинул Путину требование прекратить огонь немедленно. Пастор Марк Бернс, посещавший Украину и давший интервью "Телеграфу", заявил, что российские атаки на Украину не просто убивают гражданское население, а "подрывают фундаментальные принципы гуманности и нормы ведения вооруженных конфликтов". Бернс считается духовным советником Трампа, поэтому его слово имеет большой вес в Вашингтоне.

Отреагировали на российскую атаку и в Конгрессе США. Конгрессмен от Республиканской партии США Дон Бэйкон выступил с требованием "вооружить до зубов" Вооруженные силы Украины и ввести против российского режима максимально строгие санкции. По его словам, Россия, устроив массированный обстрел Украины 25 мая, продемонстрировала, что она не заинтересована в мирных переговорах.