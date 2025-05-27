"Путин играется с огнем": россияне запустили по Украине ракеты после угроз Трампа

Пока неизвестно, будет ли глава Белого дома предпринимать какие-либо шаги

Президент США Дональд Трамп по сути признался, что все это время спасал Россию от худшего, а затем добавил, что Владимир Путин "играется с огнем". На фоне этого в Украине объявили масштабную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Свое сообщение Трамп написал в соцсети Truth. По его словам, с Россией могло бы случиться много "плохих вещей", если бы не он.

"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!", — написал американский президент.

Любопытно, что угрозы Трампа похоже не произвели впечатления на россиян, поскольку в Беларуси после этого в воздух подняли самолет-разведчик, который мог пытаться обнаружить позиции ПВО Украины в западных областях.

После этого во многих украинских областях объявили масштабную воздушную тревогу. Согласно данным мониторов, россияне произвели запуски модифицированных ракет ПВО с комплексов С-300/С-400. Ракеты пролетели над Сумской областью и пропали с радаров над Нежинским районом Черниговской области.

Как сообщалось ранее, Трамп длительное время пытался играть роль "миротворца", постепенно идя на уступки России. Однако его усилия не увенчались успехом, а оккупанты продолжили наносить удары по Украине. После последней серии масштабных ударов, Трамп начал более четко озвучивать свое недовольство действиями Кремля. В последнем сообщении американский лидер даже сказал, что Путин сошел с ума.

При этом, недовольство высказывают и члены Республиканской партии США. Например, влиятельный сенатор Линдси Грэм уже требует введения жестких санкций против России.