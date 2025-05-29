Новый очаг войны? Между Афганистаном и Пакистаном начались бои (видео)
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В результате событий граница между двумя странами пока полностью закрыта
В спорной приграничной зоне Бахрамча, находящейся в провинции Гильменд, 29 мая вспыхнули боевые стычки между войсками Афганистана и Пакистана. Эти столкновения стали следствием напряженности в регионе, где обе стороны имеют претензии на контроль территории.
Об этом сообщает "Al Arabiya". По имеющейся информации, война возникла на фоне активных строительных работ по строительству новых пограничных контрольно-пропускных пунктов с пакистанской стороны.
Эти работы привели к эскалации напряженности и стали причиной серьезных столкновений между пакистанскими военными и представителями талибов, контролирующими территорию вдоль афганской границы в провинции Гильменд.
В результате событий граница между двумя странами сейчас полностью закрыта для движения любого транспорта, что значительно усложняет передвижение и поставки в регионе боевых действий.
Ситуация остается напряженной, и стороны пока не достигли договоренности о прекращении огня или урегулировании войны.
Где продолжаются боевые действия
Как известно, в приграничной зоне города Бахрамча в Афганистане 29 мая начались бои. Этот отдаленный пограничный город расположен к северу от границы с Пакистаном. Южнее населенного пункта находится небольшой официальный пограничный переход между двумя странами.
Во время войны в Афганистане (2001-2021 годы) Бахрамча использовалась талибами как важный пункт для контрабанды мака в Пакистан, где он был переработан на опиум. В 2011 году во время рейда 3-й легкий бронетанковый разведывательный полк уничтожил более 100 боевиков Талибана, что оказало существенное влияние на торговлю наркотиками в этом регионе.
Напомним, что "Телеграф" сообщал о том, что соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном, которое ранее объявил президент США Дональд Трамп, оказалось недолговечным — оно длилось менее суток. Над индийской частью Кашмира снова раздались взрывы.