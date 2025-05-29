Новый очаг войны? Между Афганистаном и Пакистаном начались бои (видео)

В результате событий граница между двумя странами пока полностью закрыта

В спорной приграничной зоне Бахрамча, находящейся в провинции Гильменд, 29 мая вспыхнули боевые стычки между войсками Афганистана и Пакистана. Эти столкновения стали следствием напряженности в регионе, где обе стороны имеют претензии на контроль территории.

Об этом сообщает "Al Arabiya". По имеющейся информации, война возникла на фоне активных строительных работ по строительству новых пограничных контрольно-пропускных пунктов с пакистанской стороны.

Эти работы привели к эскалации напряженности и стали причиной серьезных столкновений между пакистанскими военными и представителями талибов, контролирующими территорию вдоль афганской границы в провинции Гильменд.

В результате событий граница между двумя странами сейчас полностью закрыта для движения любого транспорта, что значительно усложняет передвижение и поставки в регионе боевых действий.

Граница Афганистана с Пакистаном, фото: Википедия

Ситуация остается напряженной, и стороны пока не достигли договоренности о прекращении огня или урегулировании войны.

Где продолжаются боевые действия

Как известно, в приграничной зоне города Бахрамча в Афганистане 29 мая начались бои. Этот отдаленный пограничный город расположен к северу от границы с Пакистаном. Южнее населенного пункта находится небольшой официальный пограничный переход между двумя странами.

Место на карте

Во время войны в Афганистане (2001-2021 годы) Бахрамча использовалась талибами как важный пункт для контрабанды мака в Пакистан, где он был переработан на опиум. В 2011 году во время рейда 3-й легкий бронетанковый разведывательный полк уничтожил более 100 боевиков Талибана, что оказало существенное влияние на торговлю наркотиками в этом регионе.

Напомним, что "Телеграф" сообщал о том, что соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном, которое ранее объявил президент США Дональд Трамп, оказалось недолговечным — оно длилось менее суток. Над индийской частью Кашмира снова раздались взрывы.