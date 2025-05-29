Новий осередок війни? Між Афганістаном і Пакистаном почалися бої (відео)
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Внаслідок подій кордон між двома країнами наразі повністю закритий
У спірній прикордонній зоні Бахрамча, що знаходиться в провінції Гільменд, 29 травня спалахнули бойові сутички між військами Афганістану та Пакистану. Ці зіткнення стали наслідком напруженості в регіоні, де обидві сторони мають претензії на контроль території.
Про це повідомляє "Al Arabiya". За наявною інформацією, війна виникла на тлі активних будівельних робіт із спорудження нових прикордонних контрольно-пропускних пунктів з пакистанського боку.
Ці роботи призвели до ескалації напруженості і стали причиною серйозних зіткнень між пакистанськими військовими та представниками талібів, які контролюють територію уздовж афганського кордону в провінції Гільменд.
Внаслідок подій кордон між двома країнами наразі повністю закритий для руху будь-якого транспорту, що значно ускладнює пересування й поставки в регіоні бойових дій.
Ситуація залишається напруженою, і сторони наразі не досягли домовленості щодо припинення вогню чи врегулювання війни.
Де тривають бойові дії
Як відомо, у прикордонній зоні міста Бахрамча, що в Афганістані, 29 травня розпочалися бої. Це віддалене прикордонне місто розташоване на північ від кордону з Пакистаном. Південніше від населеного пункту знаходиться невеликий офіційний прикордонний перехід між двома країнами.
Під час війни в Афганістані (2001-2021 роки) Бахрамча використовувалася талібами як важливий пункт для контрабанди маку до Пакистану, де його переробляли на опіум. У 2011 році під час рейду 3-й легкий бронетанковий розвідувальний полк знищив понад 100 бойовиків Талібану, що суттєво вплинуло на торгівлю наркотиками в цьому регіоні.
Нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв про те, що угода про припинення вогню між Індією та Пакистаном, яку раніше оголосив президент США Дональд Трамп, виявилася недовговічною — вона тривала менше доби. Над індійською частиною Кашміру знову пролунали вибухи.