Бесконечная война. Орбан сравнил Украину с Афганистаном

Он заявил, что Россия якобы побеждает на поле боя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возмутивший украинцев заявлениями об окончании войны, сделал историческое сравнение. Он заявил, что война в Украине может стать для ЕС такой же изнурительной и безвыходной операцией, как война США в Афганистане, из которой "нет выхода".

Об этом Орбан сказал в интервью Такеру Карлсону, пишет Politico. По словам венгра, Евросоюз уже потратил сотни миллиардов евро на поддержку Украины, и если ситуация не изменится, европейские страны получат затяжное бремя.

"Если президент Трамп не сможет найти решение, эта война может легко стать Афганистаном для Европейского Союза", – заявил Орбан.

Он провел параллель между войной России против Украины и военной операцией США в Афганистане, длившейся долгие 20 лет — с 2001 по 2021 год. Это была самая длинная война в истории Соединенных Штатов. К слову, 15 февраля исполняется 36 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.

"Бесконечная война, бесконечный конфликт, из которого нет выхода, поглощающий энергию, человеческие жизни, деньги, все. Разрушающий рамки нормальной жизни для Европейского Союза. … Мы в серьезной опасности", — подчеркнул премьер Венгрии.

Также он повторил пропаганду Кремля, что Россия якобы начала войну, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Орбан добавил, что сейчас РФ побеждает в поле боя.

"Сложность состоит в том, как убедить россиян прекратить войну, в то время как россияне, по сути, побеждают", — сказал он.

Как известно, Орбан часто подыгрывает Кремлю. К примеру, побеседовав с главой России Владимиром Путиным, премьер Венгрии предложил Украине перемирие, но на своих условиях.