Перемирие не продержалось и дня: в сети вирусятся видео, как Пакистан обстрелял Индию

В Исламабаде на обвинения пока не реагировали

Прекращение огня между Индией и Пакистаном, которое ранее анонсировал президент США Дональд Трамп, не продержалось и дня. Над индийским Кашмиром вновь прогремели взрывы.

Как пишет Sky News, в городе Сринагар сработала ПВО, а жителей предупредили об обстрелах. В частности главный представитель региона Омар Абдулла в своем профиле в X показал видео, на котором видно, как в небо поднимаются трассеры и слышна стрельба.

"Это не прекращение огня. Подразделения противовоздушной обороны в центре Сринагар только что открыли огонь", — написал он.

Спустя некоторое время министр иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил, что Пакистан нарушил режим прекращения огня

"За последние несколько часов имели место неоднократные нарушения договоренности, к которой мы пришли ранее этим вечером. Это нарушение договоренности, достигнутой ранее сегодня", — сказал он.

По его словам, вооруженным силам Индии дан приказ "решительно пресекать нарушения вдоль границы". Он также призвал Пакистан вернуться к соблюдению договоренности. Пакистан пока комментариев не давал.

Как сообщалось ранее 22 апреля в индийской части спорного штата Кашмир произошел теракт. Тогда боевики из группы "Фронт Сопротивления" убили 25 туристов — 24 граждан Индии и одного гражданина Непала. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, в Исламабаде отрицали всякую связь с нападением. Вечером 29 апреля на границе начались масштабные боевые столкновения.