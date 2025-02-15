Последняя в истории СССР. 36 лет назад закончилась война в Афганистане - что об этом нужно знать

Почти три тысячи украинцев не вернулись с той войны

В субботу, 15 февраля 2025 года исполняется 36 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Эта война стала последней в истории Советского Союза и стоила ему немалых человеческих и экономических потерь.

"Телеграф" предлагает читателям вспомнить, с чего все началось и чем все закончилось.

Предыстория

Война в Афганистане идет с апреля 1978 года. Она является одной из самых продолжительных в истории человечества. Противостояние началось с момента прихода к власти прокоммунистической Народно-демократической партии Афганистана. Данная политсила ориентировалась на Советский Союз и проводила в Афганистане реформы по образцу "старшего брата".

Это вызвало недовольство у населения страны: идеи "светлого будущего" не могли заменить афганцам мусульманских традиций и многовекового полуфеодального образа жизни. Моджахеды (так называли афганских повстанцев — Ред.) вели войну против правящего режима в Кабуле.

Ситуацию также усугубила и внутриполитическая борьба в самой НДПА: она раскололась на враждующие фракции — "Хальк" ("Народ") и "Парчам" ("Знамя"). Борьба за власть шла между двумя лидерами партии: Нур Мухаммедом Тараки и Хафизуллой Амином.

В сентябре 1979 года Тараки был свергнут Амином с поста Генсека ЦК НДПА и позже убит по приказу того же Амина. Эта новость вызвала у руководства СССР обеспокоенность, поскольку Тараки в Кремле считали надежным союзником, а Амина рассматривали как угрозу советскому влиянию в Афганистане.

На фото слева направо: Андрей Громыко (глава МИД СССР), Нур Мухаммед Тараки (Генсек ЦК НДПА) и Леонид Брежнев (Генсек ЦК КПСС). Сентябрь 1979 года

Осенью-зимой 1979 года в Кремле разрабатывали планы по устранению Амина с руководящих должностей и его физической ликвидации.

Ввод войск

Вначале Хафизуллу Амина попытались отравить: ему в пищу был подмешан яд. Но по иронии судьбы афганского диктатора спасли от смерти советские врачи. Тогда в Кремле решили использовать советские спецподразделения, которые к тому времени уже были переброшены в Афганистан под видом "инструкторов" местной армии и силовых структур.

25 декабря 1979 года первые подразделения т.н "ограниченного контингента" советских войск вошли на территорию Афганистана. Они заняли центральные города афганских провинций, самолеты приземлялись на аэродромах Кабула и Баграма.

Карта ввода войск СССР в Афганистан, декабрь 1979 года

А уже 27 декабря 1979 года советские спецподразделения провели операцию по штурму резиденции Амина в Кабуле — дворца Тадж-Бек. Операция завершилась гибелью Амина и его семьи, также погибло не менее 200 человек охраны диктатора. Советские потери составили чуть более 10 человек убитыми и ранеными.

Хафизулла Амин. Убит в декабре 1979 года советским спецназом

В операции по штурму дворца Амина принимали участие спецподразделения КГБ "Альфа" и "Вымпел", спецназ ГРУ, подразделения воздушно-десантных войск и т.н. "мусульманские батальоны" (укомплектовывались уроженцами советских республик Центральной Азии — Ред).

Дворец Тадж-Бек в Кабуле после штурма советским спецназом. Декабрь 1979 года

Реакция мира

14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой говорилось о немедленном выводе советских войск из Афганистана. Однако Кремль проигнорировал данный документ.

Против СССР были введены экономические санкции, а некоторые страны, в том числе США, проигнорировали Олимпийские игры 1980 года в Москве. Кроме того, США, Великобритания, Китай и арабские страны начали помогать афганским моджахедам оружием и снаряжением в борьбе против советских войск. В Пакистане и Иране открылись лагеря беженцев и центры подготовки участников сопротивления.

Повстанцы не вели прямых боев с советской армией, а устраивали засады на горных дорогах и перевалах, уничтожали колонны снабжения и техники и сбивали самолеты и вертолеты. Это стало возможным благодаря поставкам от США ПЗРК "Стингер".

Моджахеды в засаде

Окончание войны и потери

Активные попытки завершить войну начал предпринимать Михаил Горбачев после прихода к власти. Первый вывод войск состоялся летом 1986 года. Тогда в Советский Союз вернулись шесть полков. А в апреле 1988 года Афганистан, Пакистан, США и СССР подписали Женевские соглашения по урегулированию ситуации в Афганистане — в них было сказано, что советские войска покинут страну.

15 февраля 1989 года официально завершился вывод советских войск из Афганистана. Но на территории страны оставались еще как военнопленные, так и пограничники, которые прикрывали отход войск в СССР.

Вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года

За почти 10 лет войны Советский Союз потерял в Афганистане более 15 тысяч человек убитыми, более 50 тысяч получили ранения, еще более 400 пропали без вести. Через эту войну прошло от 80 до 100 тысяч человек, среди которых были и украинцы. Почти три тысячи наших соотечественников не вернулись домой. Потери афганского населения, с учетом уничтожения советской артиллерией и авиацией целых населенных пунктов, составляют почти миллион человек.

СССР после вывода войск и до своего распада в 1991 году оказывал поддержку марионеточному режиму в Кабуле. Но в 1992 году власть НДПА пала, а Афганистан погрузился в новый этап войны, которая продолжается и поныне.

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