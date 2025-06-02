Деньги, карточки, оружие: в Польше разоблачили мошенническую группу украинцев

24-летняя женщина и двое мужчин, одному из которых 17, подозреваются в мошенничестве

В конце мая в Польше задержали троих украинцев по подозрению в мошенничестве. Они пытались присвоить себе 37,5 тысячи злотых (более 416 тысяч гривен) через банковский перевод. Среди задержанных – несовершеннолетний.

Об этом сообщила польская полиция. Задержаны 24-летняя женщина и двое мужчин — 17 и 28 лет. Во время задержания у одного из них был обнаружен газовый пистолет. Подозрительные действия заметили в банке. Сотрудница банка отследила подозрительный перевод и связалась с тем, кто его якобы сделал — владелец счета перевод отрицал.

Деньги должна была снять 24-летняя женщина. Она рассказала полиции, что возле отделения ее ждут двое мужчин, которым она должна была передать деньги. Она также добавила, что ранее передала им свои платежные карты. Их быстро обнаружили.

Как выяснилось, все трое действовали вместе. У женщины также нашли еще карты, которые могут принадлежать другим людям. А у задержанного несовершеннолетнего обнаружили газовое оружие и наличные деньги (речь идет о небольшой сумме).

Все трое получили обвинения в мошенничестве. Сейчас их проверяют на причастность к подобным преступлениям. Они содержатся под домашним арестом и находятся под полицейским надзором. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше избрали нового президента. Кароль Тадеуш Навроцкий выступает против членства Украины в ЕС до решения одного из вопросов между странами.