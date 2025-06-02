Гроші, картки, зброя: у Польщі викрили шахрайську групу українців

24-річну жінку та двох чоловіків, одному з яких 17, підозрюють у шахрайстві

Наприкінці травня в Польщі затримати трьох українців за підозрою в шахрайстві. Вони намагались привласнити собі 37,5 тисяч злотих (понад 416 тисяч гривень) через банківський переказ. Серед затриманих — неповнолітній.

Про це повідомила польська поліція. Затримані 24-річна жінка та два чоловіки — 17 та 28 років. Під час затримання в одного з них виявили газовий пістолет. Підозрілі дії помітили в банку. Співробітниця банку відстежила підозрілий переказ та зв’язалась із тим, хто його нібито зробив — власник рахунку переказ заперечив.

Гроші мала зняти 24-річна жінка. Вона розповіла поліції, що біля відділення на неї чекають двоє чоловіків, яким вона мала передати гроші. Вона також додала, що раніше передала їм свої платіжні картки. Їх швидко знайшли.

Як з’ясувалось, всі троє діяли разом. У жінки також знайшли ще картки, які можуть належати іншим людям. А у затриманого неповнолітнього виявили газову зброю та готівку (йдеться про невелику суму).

Всі троє отримали звинувачення у шахрайстві. наразі їх перевіряють на причетність до схожих злочинів. Вони утримуються під домашнім арештом та знаходяться під поліцейським наглядом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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