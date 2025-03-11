Украинца задержали в Латвии по подозрению в шпионаже: что он натворил

Спецслужбы считают, что они следили за критической инфраструктурой

В Латвии задержали эстонского фотографа Маттиаса Рикка и украинца. Их подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщают издания Delfi и LETA. Отмечается, что имя гражданина Украины пока не было раскрыто, однако глава отдела по связям с общественностью министерства иностранных дел Эстонии Михкел Тамм уже подтвердил задержание.

Изначально о задержании фотографа Рикка написал один из пользователей тематического сайта Baltic trains picture gallery. Рикка публиковал свои работы на этом ресурсе.

"Наш друг Маттиас Рикка с 24 февраля находится в рижской тюрьме по подозрению в шпионаже… Мы все знаем, что это чушь, и он стал жертвой паранойи латвийских силовых структур", – писал автор сообщения.

Матиас Рикка

В службе государственной безопасности Латвии подтвердили LETA, что граждане Эстонии и Украины были задержаны в третью годовщину начала полномасштабной российско-украинской войны. Обоих отправили под арест. Их обвиняют в сборе секретной информации с целью передачи иностранному государству.

У задержанных изъяли: пять мобильных телефонов, четыре дрона, два фотоаппарата, одну флешку и лесную камеру. По версии латвийской спецслужбы, камеру подозреваемые установили для наблюдения за объектом критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что обоих фигурантов уже задерживали в Эстонии из-за дронов у критически важных объектов инфраструктуры, а одному из них в прошлом году объявляли предупреждение о запрете съемки таких объектов в Латвии без специального разрешения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на границе между Польшей и Украиной была задержана 35-летняя украинка, которая была осуждена за торговлю органами.