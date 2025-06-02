Польша избрала нового президента. Что он говорил об Украине

Он против вступления нашей страны в ЕС и НАТО

Выборы президента Польши прошли в воскресенье, 1 июня — состоялся второй тур голосования. Государственная избирательная комиссия Польши (PKW) обработала 100% протоколов, большинство поляков проголосовало за антиукраинского кандидата, выдвиженца партии "Право и справедливость" (PiS) Кароля Навроцкого (50,89%), у его соперника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского — 49,11%.

Что известно о Кароле Навроцком

Кароль Тадеуш Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске в семье рабочих. В 2003 году получил степень специалиста по управлению персоналом в Высшей школе бизнеса и администрирования. В 2008 году получил степень магистра истории в Гданьском университете. Еще через пять лет стал доктором гуманитарных наук. С 2009 года Навроцкий работал в Институте национальной памяти, а в 2021 возглавил его.

Как Навроцкий относится к Украине

Отношение Навроцкого к нашей стране неоднозначное из-за исторических вопросов, в частности, Волынской трагедии. Будущий президент Польши неоднократно заявлял, что эксгумация польских жертв на Волыни является ключевым вопросом для польско-украинских отношений.

Навроцкий выступал против членства Украины в ЕС до разрешения исторических разногласий. Он требует от Киева взять на себя ответственность за "геноцид поляков на Волыни".

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре — ни в Европейском Союзе, ни в НАТО — пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", — говорил он.

Также Навроцкий против вступления Украины в НАТО. По его мнению, это приведет Североатлантический союз в состояние войны с Россией.

"Конечно, сегодня дискуссия о вступлении Украины в НАТО абсолютно безосновательна. Вступление Украины в НАТО поставит весь Североатлантический альянс в состояние войны с Российской Федерацией", — заявил Навроцкий.

Будущий президент Польши выступает за завершение войны России против Украины мирным соглашением. Однако он уверен, что Украина и европейские страны должны участвовать в обсуждении вопроса территориальных уступок. В то же время Навроцкий называл агрессию РФ против Украины террором.

На последних теледебатах 23 мая Навроцкий заявил, что его позиция по отношению к Украине не является "путинской пропагандой", а отражает мнение "миллионов поляков", которые не согласны, чтобы "Украина заливала нас зерном и создавала неравные условия конкуренции". В то же время, он подчеркнул, что как президент сделает "все, чтобы действительно поддержать Украину в военном плане".

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