Украинец в Польше спровоцировал интимное ДТП: СМИ выяснили подробности инцидента (фото)
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Правоохранители выясняют, находился ли мужчина в любом состоянии опьянения
26 мая, около 11:30, в польском городе Пясечно произошел странный инцидент с участием обнаженного мужчины. По рассказам очевидцев, гражданин Украины вел себя агрессивно и неадекватно, кричал на прохожих, в частности на детей, а затем прыгнул на капот автомобиля, за рулем которого находилась женщина.
Об этом сообщила газета "Czytelniczka Miejskiego Reportera". Известно, что это произошло на перекрестке улиц Войска Польского и Школьной.
К инциденту фигурант также прыгнул с балкона третьего этажа на забор.
Прибывшие на место полицейские требовали от мужчины выйти из машины, однако он игнорировал их приказы. Из-за отсутствия сотрудничества правоохранители применили физическую силу. После задержания мужчину передали медикам и доставили в больницу. В настоящее время он находится под контролем полиции.
В результате инцидента поврежден капот Audi, поэтому водитель транспорта подала заявление и дала показания. Из-за вмешательства служб улицу Войска Польского временно перекрыли.
Польские журналисты напомнили, что после конфликта на улице Кусоцинского в Пясечне, тот же мужчина, обнаженный, прыгнул с балкона третьего этажа на забор и скрылся с места происшествия. "Вполне вероятно, что эти два инцидента связаны между собой", — добавили в газете.
Правоохранители выясняют, находился ли мужчина под влиянием алкоголя или наркотиков.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Прушкове близ Варшавы гражданин Украины напал на медсестру. Происшествие случилось, когда 26-летний пациент пытался сняться с медицинского оборудования.