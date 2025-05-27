Украинец в Польше спровоцировал интимное ДТП: СМИ выяснили подробности инцидента (фото)

Правоохранители выясняют, находился ли мужчина в любом состоянии опьянения

26 мая, около 11:30, в польском городе Пясечно произошел странный инцидент с участием обнаженного мужчины. По рассказам очевидцев, гражданин Украины вел себя агрессивно и неадекватно, кричал на прохожих, в частности на детей, а затем прыгнул на капот автомобиля, за рулем которого находилась женщина.

Об этом сообщила газета "Czytelniczka Miejskiego Reportera". Известно, что это произошло на перекрестке улиц Войска Польского и Школьной.

Скриншот места происшествия

К инциденту фигурант также прыгнул с балкона третьего этажа на забор.

Прибывшие на место полицейские требовали от мужчины выйти из машины, однако он игнорировал их приказы. Из-за отсутствия сотрудничества правоохранители применили физическую силу. После задержания мужчину передали медикам и доставили в больницу. В настоящее время он находится под контролем полиции.

В результате инцидента поврежден капот Audi, поэтому водитель транспорта подала заявление и дала показания. Из-за вмешательства служб улицу Войска Польского временно перекрыли.

Польские журналисты напомнили, что после конфликта на улице Кусоцинского в Пясечне, тот же мужчина, обнаженный, прыгнул с балкона третьего этажа на забор и скрылся с места происшествия. "Вполне вероятно, что эти два инцидента связаны между собой", — добавили в газете.

Правоохранители выясняют, находился ли мужчина под влиянием алкоголя или наркотиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Прушкове близ Варшавы гражданин Украины напал на медсестру. Происшествие случилось, когда 26-летний пациент пытался сняться с медицинского оборудования.