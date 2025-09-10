Индийский миллиардер помог Путину "отмыть" нефтедоллары для войны

Сегодня президент США Дональд Трамп потребовал от Евросоюза ввести 100% пошлины на товары из Индии и Китая, чтобы "усилить давление" на Россию. Эта прекрасная идея прозвучала во время встречи высокопоставленных представителей ЕС и США. О ней сообщили Financial Times и AFP со ссылкой на источники в Вашингтоне.

В Киеве внимательно следят за дискуссией. Украина еще до этой встречи тоже решила "поджать Кремль" , но с другой стороны — через давление на тех, кто обеспечивает обход санкций и прочих нефтяных ограничений, направленных против кремлевской агрессии. Главная цель здесь – самый богатый человек Азии, хозяин корпорации Reliance Industries Мукеш Амбани. Именно его СМИ называют "архитектором" одной из крупнейших схем обхода антироссийских санкций.

Депутат Верховной Рады Михаил Соколов выступил с публичным обращением к СБУ . В нем он оценил роль миллиардера из Индии в "рашисткой войне против Украины" не без эмоций:

"…в 2024 году Амбани заработал более 700 млн. долларов на экспорте в США горючего, изготовленного из российской нефти! Если до вторжения доля российской нефти в импорте Индии была менее 1%, то в 2024 году она достигла 1,95 млн баррелей в сутки, что составляет 42% в индийском импорте нефти! Reliance Industries заключила десятилетний контракт с "Роснефтью" на поставки нефти стоимостью $12–13 млрд ежегодно. И что особенно цинично — господин Амбани до сих пор не входит ни в какие санкционные списки, связанные с войной против Украины и беспрепятственно спонсирует войну и убийства украинцев".

Мукеш Амбани

Соколов потребовал дать юридическую оценку действиям Мукеша Амбани и Reliance Industries, а в случае подтверждения фактов – вынести на рассмотрение СНБО вопрос о применении санкций против индийского миллиардера и его компании.

По данным СМИ, от катастрофы военную машину Кремля спасла именно "схема Амбани". Кто не помнит, в январе 2023-го дефицит бюджета РФ составлял более 21 млрд долларов США, доходы от нефти и газа рухнули на 46%, а военные расходы выросли почти на 60%. Если бы не включившаяся "схема Амбани", Москва могла бы оказаться в состоянии, близком к коллапсу.

Но Кремль спасли десятки фиктивных трейдерских компаний из Персидского залива и Гонконга, которые стали основными звеньями "схемы Амбани". Благодаря им путинские нефтедоллары были "отмыты" и направлены в оборонную промышленность РФ. Уже к середине 2023 года российские оружейные заводы работали круглосуточно.