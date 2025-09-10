Трамп пропонує 100% мита проти Індія та Китаю — Україна готує свій удар у відповідь по Нью-Делі

Індійський мільярдер допоміг Путіну "відмити" нафтодолари для війни

Сьогодні президент США Дональд Трамп вимагає від Євросоюзу запровадити 100% мита на товари з Індії та Китаю, щоб "підсилити тиск" на Росію. Ця чудова ідея прозвучала під час зустрічі високопосадовців ЄС та США. Про неї повідомили Financial Times та AFP з посиланням на джерела у Вашингтоні.

У Києві уважно стежать за дискусією. Україна ще до цієї зустрічі теж вирішила "піджати Кремль" , але з іншого боку — через тиск на тих, хто забезпечує обхід санкцій та інших нафтових обмежень проти кремлівської агресії. Головна мета тут – найбагатша людина Азії, господар корпорації Reliance Industries Мукеш Амбані. Саме його ЗМІ називають "архітектором" однієї з найбільших схем обходу антиросійських санкцій.

Депутат Верховної Ради Михайло Соколов виступив із публічним зверненням до СБУ . У ньому він оцінив роль мільярдера з Індії у "рашисткій війні проти України" не без емоцій:

"…у 2024 році Амбані заробив більше 700 млн доларів на експорті до США пального, виготовленого з російської нафти! Якщо до вторгнення частка російської нафти в імпорті Індії була менше 1%, то в 2024 році вона досягла 1,95 млн барелів на добу, що становить 42% в індійському імпорті нафти! Reliance Industries уклала десятирічний контракт із "Роснєфтью" на постачання нафти вартістю $12–13 млрд щорічно. І що особливо цинічно — пан Амбані досі не входить до жодних санкційних списків, пов’язаних з війною проти України і безперешкодно спонсорує війну та вбивства українців".

Мукеш Амбані

Соколов зажадав дати юридичну оцінку діям Мукеша Амбані та Reliance Industries, а у разі підтвердження фактів – винести на розгляд РНБО питання щодо застосування санкцій проти індійського мільярдера та його компанії.

За даними ЗМІ, від катастрофи військову машину Кремля врятувала саме "схема Амбані". Хто не пам’ятає, у січні 2023-го дефіцит бюджету РФ становив понад 21 млрд доларів США, доходи від нафти і газу впали на 46%, а військові витрати зросли майже на 60%. Якби не "схема Амбані", що включилася, Москва могла б опинитися у стані, близькому до колапсу.

Але Кремль врятували десятки фіктивних трейдерських компаній з Перської затоки та Гонконгу, які стали основними ланками "схеми Амбані". Завдяки їм путінські нафтодолари були "відмиті" і спрямовані в оборонну промисловість РФ. Вже до середини 2023 року російські заводи зброї працювали цілодобово.