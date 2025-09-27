Почему Германия "вешает" подрыв "Северных потоков" на украинцев и кто это сделал на самом деле

Эксперт назвал даже корабли и подразделения, взорвавшие "Северные потоки"

Подрыв газопроводов "Северный поток", совершенный в сентябре 2022 года, остается острой темой международной политики. Германия объявила имена семи подозреваемых членов экипажа яхты "Андромеда" – все они украинцы. Однако факты указывают на Россию.

Об этом рассказал "Телеграфу" моряк в отставке, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО" Павел Лакийчук.

В деле русские спецназовцы

"Я придерживаюсь другой версии, которую почему-то немецкое правосудие отказалось рассматривать вообще, что "Северные потоки" были целенаправленно разрушены российскими спецназовцами", – сказал он.

По словам эксперта, в "Стратегии XXI" исследовали этот вопрос и даже проводили брифинг для иностранных атташе. На мероприятии демонстрировали работу специалистов кораблей специального назначения главного управления глубоководных исследований, имеющихся в министерстве обороны Российской Федерации.

Павел Лакийчук

"Это соединение, предназначенное для специфических диверсий на глубоководных участках океана. Помимо их кораблей к операции тогда были привлечены корабли поисково-спасательных сил, водолазные суда Балтийского флота со спецназовцами именно из Парусного", – пояснил Лакийчук.

Он добавил, что в поселке Парусное под Балтийском расположен специальный отряд водолазов-разведчиков. Также в диверсии участвовало подразделение водолазов – боевых пловцов из самого Балтийска. Как рассказал эксперт, одно подразделение выполняло постановку мин, в то время как другое охраняло район операции.

Водолазам-любителям такое не под силу

"К сожалению, ни наши военные коллеги, ни правоохранители из европейских государств тогда не прислушались к нашим данным. […] Немцы считают, что у россиян нет мотива подрывать "Северные потоки". Хотя это, во-первых, ошибочное утверждение, а во-вторых, фактаж показывает на россиян", – заявил Лакийчук.

"Северный поток" на карте

Без специального подводного оборудования провести столь глубоководную операцию невозможно, утверждает специалист. А для того чтобы было специальное подводное оборудование, нужно специальное судно. Для водолазов должен быть водолазный бот с барокамерой, потому что это глубоководные спуски на продолжительное время.

"Для подрыва таких трубопроводов необходимо соответствующее количество взрывчатки, магнитной миной там не заминируешь одной. Эту операцию не может провести группа водолазов-любителей, даже имеющих профессиональную подготовку с прогулочного судна. Я считаю, что это невозможно", — уверен эксперт.

Сколько стоит подрыв "Северных потоков"

Относительно стоимости операции Лакийчук объяснил, что один выход боевого корабля на боевую службу – это уже большие средства. А когда их выходит четыре единицы, счет идет на миллионы. Столько стоят только топливо и подготовка судов к выходу в море без проведения самой операции.

Почему пытаются привязать украинцев

"Немцы заинтересованы вывести это на Украину. Знаете, на Украину лучше всего, легче всего повесить. Период боевых действий, война России с Украиной. Найти украинцев, сказать, украинцы же воюют, они защищаются там. Собственно говоря, списываем на военные действия", — считает Лакийчук.

Напомним, в августе итальянская полиция задержала гражданина Украины Сергея Кузнецова по подозрению в координировании подрыва газопроводов "Северный поток", произошедшего в 2022 году. Задержание произошло около города Сан-Клементе, когда мужчина сопровождал сына в местный университет.