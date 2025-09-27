Чому Німеччина "вішає" підрив "Північних потоків" на українців та хто це зробив насправді

Експерт назвав навіть кораблі та підрозділи, що підірвали "Північні потоки"

Підрив газопроводів "Північний потік", здійснений у вересні 2022 року, залишається гострою темою міжнародної політики. Німеччина оголосила імена семи підозрюваних членів екіпажу яхти "Андромеда" – всі вони є українцями. Однак факти вказують на Росію.

Про це розповів "Телеграфу" моряк у відставці, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО" Павло Лакійчук.

У справі російські спецпризначенці

"Я дотримуюсь іншої версії, яку чомусь німецьке правосуддя відмовилось розглядати взагалі, що "Північні потоки" були цілеспрямовано зруйновані російськими спецпризначенцями", – сказав він.

За словами експерта, в "Стратегії ХХІ" досліджували це питання та навіть проводили брифінг для іноземних аташе. На заході демонстрували роботу спеціалістів кораблів спеціального призначення головного управління глибоководних досліджень, які є в міністерстві оборони Російської Федерації.

Павло Лакійчук

"Це з'єднання, призначені для специфічних диверсій на глибоководних ділянках океану. Крім їхніх кораблів до операції тоді були залучені кораблі пошуково-рятувальних сил, водолазні судна Балтійського флоту зі спецпризначенцями саме з Парусного", – пояснив Лакійчук.

Він додав, що в селищі Парусне під Балтійським розташовано спеціальний загін водолазів-розвідників. Також у диверсії брав участь підрозділ водолазів – бойових плавців з самого Балтійська. Як розповів експерт, один підрозділ виконує постановку мін в той час, як інший охороняє район операції.

Водолазам-любителям таке не під силу

"На жаль, ні наші військові колеги, ні правоохоронці з європейських держав тоді не дослухались до наших даних. [… ] Німці вважають, що у росіян немає мотиву підривати "Північні потоки". Хоча це, по-перше, хибне твердження, а по-друге, фактаж показує на росіян", – заявив Лакійчук.

"Північний потік" на карті

Без спеціального підводного обладнання провести таку глибоководну операцію неможливо, стверджує спеціаліст. А для того, щоб було спеціальне підводне обладнання, потрібне спеціальне судно. Для водолазів має бути водолазний бот з барокамерою, тому що це глибоководні спуски на тривалий час.

"Для підриву таких трубопроводів необхідна відповідна кількість вибухівки, магнітною міною там не замінуєш однією. Цю операцію не може провести група водолазів-любителів, навіть, які мають професійну підготовку з прогулянкового судна. Я вважаю, що це неможливо", – впевнений експерт.

Скільки коштує підрив "Північних потоків"

Щодо вартості операції Лакійчук пояснив, що один вихід бойового корабля на бойову службу – це вже великі кошти. А коли їх виходить чотири одиниці, рахунок йде на мільйони. Стільки коштують лише паливо та підготовка суден до виходу в море без проведення самої операції.

Чому намагаються прив'язати українців

"Німці зацікавлені вивести це на Україну. Знаєте, на Україну найкраще, найлегше за все повісити. Період бойових дій, війна Росії з Україною. Знайти українців, сказати, українці ж воюють, вони захищаються там. Власне кажучи, списуємо на воєнні дії", – вважає Лакійчук.

Нагадаємо, у серпні італійська поліція затримала громадянина України Сергія Кузнецова за підозрою у координуванні підриву газопроводів "Північний потік", який стався у 2022 році. Затримання відбулося біля міста Сан-Клементе, коли чоловік супроводжував сина до місцевого університету.