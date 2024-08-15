Взрывы на "Северных потоках": Подоляк высказался о "причастности Украины"

Украине не выгодно было взрывать "Северный поток-1" и "Северный поток-2"

Советник президента Украины Михаил Подоляк опроверг заявление иностранных журналистов о причастности нашей стране к взрывам на газопроводах "Северный поток". Он считает, что это дело рук исключительно россии.

Об этом Михаил Подоляк сказал в комментарии агентству Reuters. Он добавил, что для Украины от этого подрыва нет никакой стратегической или тактической пользы.

"Украина не имеет никакого отношения к взрывам на "Северном потоке". Такой акт можно осуществить только при наличии огромных технических и финансовых ресурсов… и кто всем этим обладал на момент бомбардировки? Только Россия", — сказал советник главы ОП.

Напомним, что издание Wall Street Journal сообщило, что высокопоставленные украинские чиновники якобы причастны к подрыву газопровода "Северный поток-2". Более того, президент Владимир Зеленский якобы "лично одобрял эту операцию", идея реализации которой возникла еще в 2022 году.

Трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были взорваны на дне Балтийского моря в сентябре 2022 года. Правоохранители Германии, Швеции и Дании в ходе расследования обнаружили на предметах с места взрыва следы взрывчатых веществ, что подтвердило преднамеренное повреждение газопроводов.

Россия же сразу обвинила во всем Украину, а еще США и Великобританию, которые отрезали российский газ от европейского рынка и лишили страну прибыли. Государства отрицают свою причастность.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Китай требует начать международное расследование взрывов на "Северных потоках". Эти заявления только на руку России.