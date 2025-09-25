Сколько стоит совершить диверсию века: цена подрыва "Северного потока" - от ласт до взрывчатки (фото, видео, инфографика)

Орден от Польши, осуждение от Германии: что ждет взрывников Северных потоков

Вицепремьер-министр и глава МИД Польши Радослав Сикорский в частных разговорах заявлял о готовности предоставить убежище украинцу Владимиру Журавлеву, которого считают причастным к диверсии на газопроводах "Северный поток". Более того, утверждается, что главный дипломат страны неоднократно отмечал, что, кроме убежища, готов отметить подозреваемого государственной наградой.

Об этом сообщает польское издание "Rzeczpospolita" со ссылкой на информированные источники. "Телеграф" собрал информацию об известных следствию подозреваемых и вспомнил ход событий.

Тайна "Северного потока": сколько стоила диверсия столетия?

В ночь на 26 сентября 2022 года в Балтийском море прогремели взрывы — были повреждены три из четырех нитей газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Эти трубы соединяли Россию и Германию и играли ключевую роль в поставках российского газа в Европу. После инцидента с места утекло много метана – оба трубопровода были заполнены техническим газом.

Расследование вели Германия, Швеция и Дания. В 2023-м они сообщили Совету Безопасности ООН: следы взрывчатки обнаружили на яхте "Андромеда", которая, вероятно, использовалась в этой операции. Следствие считает взрывы умышленным актом саботажа. Взрывные устройства были укреплены на глубине около 70-80 метров. Каждый заряд весил, по оценкам следователей, примерно 14-27 кг.

"Телеграф" попытался разобраться, сколько могло стоить снаряжение, которое использовалось для этой операции:

Гидрокостюм (сухой или полусухой) — для работы в холодной воде Балтийского моря. Пример: Waterproof SD4 стоимостью около 670 долларов;

— для работы в холодной воде Балтийского моря. Пример: Waterproof SD4 стоимостью около 670 долларов; Катер/яхта (аренда) — судно около 15 м (в расследовании упоминается яхта "Андромеда" — арендовать такую в неделю стоит около 3 700 долларов;

(аренда) — судно около 15 м (в расследовании упоминается яхта "Андромеда" — арендовать такую в неделю стоит около 3 700 долларов; Баллоны с газовой смесью для технического дайвинга — стальные баллоны 12-15 л с заправкой тримиксом/найтроксом (для глубин около 70-80 м, где простой кислород непригоден) – около 200-400 долларов за баллон;

— стальные баллоны 12-15 л с заправкой тримиксом/найтроксом (для глубин около 70-80 м, где простой кислород непригоден) – около 200-400 долларов за баллон; Ласты – технические ласты для подводных погружений. Как пример, Beuchat Mundial Competition – около 100 долларов за пару;

– технические ласты для подводных погружений. Как пример, Beuchat Mundial Competition – около 100 долларов за пару; Маски для дайвинга – маски с низким объемом, как пример – Marlin Frameless, – 50 долларов за единицу;

– маски с низким объемом, как пример – Marlin Frameless, – 50 долларов за единицу; Регуляторы для дайвинга – аппаратура подачи газа, совместимая с тримиксом, например, Apeks XTX50. Стоимость: около 700 долларов за единицу

– аппаратура подачи газа, совместимая с тримиксом, например, Apeks XTX50. Стоимость: около 700 долларов за единицу Дополнительное снаряжение – подводные фонари, ножи, грузовые пояса, транспортные сумки и т.д.

Цена оборудования, которое могли использовать для подрыва "Северного потока"

То есть общая стоимость операции для одного дайвера стоила 5,6 тысяч долларов. Это в более миллиона раз меньше стоимости строительства Северного потока-1 (8 млрд долларов) и в полтора миллиона раз меньше Северного потока-2 (11 млрд долларов)

Ранее Financial Times со ссылкой на документы Nord Stream, приводил полный счет за "вытягивание воды из труб, стабилизацию, ремонт/замену и замену утраченного газа". По данным издания, комплексное восстановление и сопутствующие расходы оценивается примерно в €1,2–1,35 млрд. То есть, более чем в 200 тысяч раз больше, чем обошелся их подрыв.

На каком этапе следствие сейчас?

Через три года после взрывов следствие вновь приводит сенсационные подозрения — немецкие прокуроры, по сообщениям ряда изданий, якобы идентифицировали стоящую за подрывом "Северного потока" группу. Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD ссылаются на материалы федеральной прокуратуры: все подозреваемые — якобы граждане Украины.

По данным расследований, отряд состоял из капитана, координатора (задержанного в Италии 21 августа), эксперта по взрывчатке и четырех водолазов — всего 7 членов экипажа.

Журналисты также пишут, что в распоряжении следователей есть свидетельства о перемещении подозреваемых с фиктивными паспортами и даже о том, что одного из них якобы вывозили из Польши в Украину на автомобиле украинского военного атташе, чтобы избежать ареста.

Хронология ключевых событий:

2005-2012 — идея и строительство первой нити "Северного потока";

2013-2021 — планирование и достройка "Северного потока-2"; проект критикуют ЕС, США, Польша, страны Балтии и Украины;

24 февраля 2022 г. — после полномасштабного вторжения России в Украину сертификацию "Северного потока-2" приостанавливают;

26 сентября 2022 г. — взрывы повреждают три нити газопровода, начинаются расследования Дании, Швеции и Германии;

2023-2024 – появляются разные версии о виновных (от США и Норвегии до государственных или негосударственных групп); появляются сообщения о европейском ордере на арест одного из подозреваемых.

Июль-август 2024 — якобы попытка вывезти подозреваемого из Польши в Украину.

21 августа 2025 г. — в Италии задержали вероятного координатора операции, разыскиваемого немецкой прокуратурой.

"Северный поток" на карте

Арест от немцев, орден от поляков

Владимир Журавлев, инструктор по дайвингу, стал одним из ключевых подозреваемых по делу о подрыве "Северных потоков". До лета 2024 он жил в Польше, однако после выдачи европейского ордера на арест покинул страну вероятно вернувшись в Украину.

Владимир Журавлев, один из подозреваемых в подрыве "Северного потока"

По данным немецких СМИ, именно его идентифицировали на снимках с камеры наблюдения на острове Рюген — 8 сентября 2022 он был пассажиром фургона, который вез группу водолазов к яхте "Андромеда". Следствие подозревает, что он входил в группу, которая непосредственно закладывала взрывчатку на газопроводы.

Парусная яхта Андромеда в Балтийском море/DER SPIEGEL

Европейский ордер на арест германская прокуратура выдала еще в июне 2024 года, однако задержать Журавлева не удалось. По версии следователей, в начале июля он скрылся из Польши на автомобиле с дипломатическими номерами, за рулем которого находился украинский военный атташе. Это вызвало возмущение в Берлине, ведь польская сторона не исполнила ордер. Прокуратура Польши позже объяснила агентству Reuters, что документ поступил к ним только после бегства подозреваемого.

"Для нас он герой": как реакция Польши отличилась среди других

Немецкий Der Spiegel описывал, как сотрудники немецких спецслужб удивлялись реакции польских коллег: "Зачем нам его задерживать? Для нас он герой", — цитировал журнал их позицию. Польская Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщала, что министр иностранных дел Радослав Сикорский в частных разговорах даже заявлял о готовности предоставить Владимиру Ж. убежище в Польше и наградить его орденом.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский давно известен своими резкими заявлениями по поводу российско-германского газового проекта. Еще почти двадцать лет назад, занимая должность министра национальной обороны, он сравнил "Северный поток" с пактом Молотова — Риббентропа.

Спустя годы Сикорский снова оказался в центре скандала. В сентябре 2022-го, уже в качестве депутата Европарламента, он опубликовал в Twitter фото с места взрыва на Балтийском море с лаконичным подписью: "Спасибо, США". После волны критики, в частности, со стороны Госдепартамента США, политик удалил пост, но дискуссия вокруг него не утихала еще долго.

Пост Радослава Сикорского, который он опубликовал после подрыва "Северного потока"

В марте 2024 года, уже в должности министра иностранных дел, Сикорский в комментарии Rzeczpospolita снова затронул тему. Отвечая на вопрос, подозревает ли он американцев, министр сказал: "Если верить прессе, это сделал кто-то, кто имел корыстный интерес. И американская сторона знала об этом заранее и ничего не сделала, чтобы это предотвратить. Так что, похоже, было за что поблагодарить". При этом он напомнил, что его личное отношение к "Северному потоку" давно известно.

Скоро будет свидетельствовать в Германии?

Одним из ключевых фигурантов дела о подрыве газопроводов Nord Stream следствие называет украинца Сергея Кузнецова. По данным немецких прокуроров, он исполнял роль координатора группы, которая в сентябре 2022 года заложила взрывчатку на дне Балтийского моря. В СМИ также появлялись предположения о возможных контактах с украинскими спецслужбами – утверждается, что он был капитаном Вооруженных сил в отставке и сотрудником СБУ.

Фото задержанного Сергея Кузнецова, подозреваемого в участии в подрыве "Северного потока"/Bild

21 августа 2025 Кузнецова задержали в итальянском городе Римини на основании европейского ордера. Суд в Болонье уже принял решение о его экстрадиции в Германию, где мужчина подозревается в причастности к антиконституционной диверсии. Однако дело не завершено: решение должно еще рассмотреть Верховный кассационный суд.

Антиконституционная диверсия – умышленное нарушение экономических, военных или политических процессов. Может быть совершено путем повреждения или уничтожения важных объектов, особенно в сфере критической инфраструктуры. В Германии карается сроком до 5 лет заключения.

Адвокат Никола Канестрини настаивает, что экстрадиция нарушает основные права его подзащитного. "Были нарушены основные права: справедливый суд, условия содержания под стражей и функциональный иммунитет. Ими нельзя жертвовать во имя автоматического сотрудничества судов", — заявил он после объявления вердикта.

Сам 49-летний украинец, прибывший в Италию 13 августа вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми на отдых, категорически отвергает обвинения. Чем именно был обоснован его выезд из Украины неизвестно. В суде он заявил, что в день взрыва находился на территории Украины. В то же время, следователи считают, что Кузнецов не был среди водолазов, которые устанавливали взрывчатку, но мог находиться на борту яхты "Андромеда" и осуществлять координацию операции.

Подозреваемый в подрыве Nord Stream Сергей Кузнецов/Open

Погибший военный и дайверы с многолетними связями

В состав группы, которую следствие связывает со взрывами на "Северном потоке", якобы входил и 53-летний военный Всеволод К. По данным СМИ, он погиб в конце декабря 2024 во время боев на востоке Украины. Его личность установили благодаря ДНК, собранной еще во время учений в Бундесвере. Образцы совпали с биоматериалом, обнаруженным на борту яхты "Андромеда", рассматриваемой как ключевой элемент операции.

Отдельную роль в подготовке атаки следователи отводят Евгению У., которого называют специалистом по взрывчатым веществам. Он якобы отвечал за монтаж и использование устройств, которые могли разрушить газопровод. Его ордер на арест выдан, однако местонахождение неизвестно.

По информации немецких СМИ, мужчина присоединился к группе в конце сентября 2022 года уже после выхода "Андромеды" в Балтийское море. Следствие предполагает, что раньше он был частью другой диверсионной команды, пытавшейся взорвать "Турецкий поток", но неудачно. Евгений мог перевезти часть взрывчатки на новое задание.

Среди подозреваемых оказалась и Валерия Т., 40-летняя профессиональная дайверка, рекордсменка Украины по глубоководным погружениям (104 метра). Ее опыт, по версии журналистов ZEIT, оказался решающим: когда из-за непогоды экипаж колебался, именно она настояла на выполнении задания. До полномасштабной войны Валерия работала инструктором в киевской школе дайвинга, где вместе с ней преподавали еще двое нынешних подозреваемых – Владимир С. и Евгений Ю.

После выхода первых материалов в немецкой печати в дело вовлекли и основательницу той же школы Светлану Успенскую. Она категорически отрицает всякую причастность. "Я вернулась с ребенком в Киев еще 2 сентября 2022 года и не выезжала из Украины вплоть до апреля 2023-го. У меня есть фото с геолокацией, ежедневно водила ребенка в садик – это могут подтвердить воспитатели. Мой муж с первых дней войны служит в Нацгвардии и тоже не покидал страну".

Светлана и Евгений Успенский, также подозреваемые по версии немецкого следствия

Она добавляет, что знакома с другим фигурантом – Владимиром Журавлевым – более десяти лет, но последние контакты с ним были обыденными. "Я позвонила ему, когда журналистка начала задавать странные вопросы. Он лишь посмеялся и сказал не обращать внимания. А теперь перестал выходить на связь", – говорит Успенская. Сейчас она планирует судиться с немецкими СМИ с требованием опровержения информации, которую считает клеветой.

Украина исключает обвинения, Германия продолжает следствие, а что другие?

Украина категорически исключает любые обвинения в причастности к взрывам на "Северном потоке". В Киеве называют появление имен украинских граждан в расследовании частью российской дезинформационной кампании, направленной на подрыв доверия союзников. Президент Владимир Зеленский и представители правительства неоднократно отмечали: Украина не имеет никакого отношения к диверсии в Балтийском море.

В 2024 году Швеция и Дания официально завершили свои собственные расследования, подтвердив, что взрывы были актом саботажа. Однако определить виновные страны не смогли, сославшись на ограниченность юрисдикции. Германия продолжает следствие, концентрируясь на группе украинских граждан как на главных подозреваемых.

Италия, арестовавшая одного из ключевых подозреваемых по европейскому ордеру, воздерживается от оценок. Рим отмечает, что действует исключительно как исполнитель правовых процедур в рамках международного сотрудничества, не занимая своей позиции по сути дела.

Москва, со своей стороны, называет инцидент "международным терроризмом" и возлагает ответственность сразу на США, Великобританию и Украину. Кремль отвергает какие-либо подозрения в собственной причастности, настаивает на проведении международного расследования под эгидой ООН и обвиняет Германию, Данию и Швецию в закрытости процесса. Впрочем, инициативу Москвы в Совете Безопасности поддержали только три страны из пятнадцати.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что завод компании "Новатек" в порту Усть-Луга остановил работу после удара украинских дронов. Пожар, возникший в результате атаки, заставил крупнейшую частную газовую компанию России приостановить переработку газового конденсата в топливо. Какие еще объекты российской газотранспортной системы остаются ключевыми для финансирования войны против Украины и почему они важны для кремлевской военной машины?