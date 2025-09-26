Пригрозил супруге пальцем? Трамп и Мелания публично поругались (видео)

Супругов застали за неловким разговором на борту самолета

Нынешний президент США Дональд Трамп, который не носит обручальное кольцо, и его жена Мелания публично поссорились. Американский лидер даже якобы пригрозил пальцем младшей на 24 года второй половинке.

Факты:

Дональд и Мелания Трамп публично поссорились на борту самолета Marine One

Ссора была зафиксирована папарацци, когда пара возвращалась с Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

В сети отмечают, что их отношения становятся все более отстраненными, а неловкие моменты на публике повторяются

Неловкий разговор между супругами попал на видео папарацци, когда пара была на борту самолета Marine One, пишет Daily Mail. Это случилось поздно вечером в среду, 24 сентября, когда супруги возвращались с Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В какой-то момент 79-летний президент жестом указал на 55-летнюю Меланию, пока они продолжали разговор, сидя друг напротив друга.

Фото: Getty Images

В финале видео пара спускается по трапу Marine One и, держась за руки, направляется по южной лужайке Белого дома. Daily Mail даже обратилось за комментарием к представителям Трампа.

Фото: Getty Images

Неловкие моменты между супругами попадают на видео не впервые. В сети все чаще пишут, что Трампы живут раздельно, а на публике их отстраненность становится более заметной. Ранее "Телеграф" писал, какие признаки указывают на обреченный брак Трампов.