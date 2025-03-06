Мелания и Трамп близки к разводу? Искусственный интеллект назвал три вероятных сценария и даты

Искусственный интеллект ответил,когда может случится развод Мелании и Дональда Трампа

На днях состоялось историческое и рекордное выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе. На нем присутствовала первая леди Мелания Трамп, в жестах и наряде которой заметили особые знаки. После этого в сети заговорили о возможном "похолодании" в отношениях этой пары. "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом о том, близки ли Мелания и Дональд к разводу, и когда это может произойти.

История слухов о разводе — с чего все началось

Слухи о разладе в браке Дональда Трампа и Мелании начались уже давно. Еще в 2020 году начали говорить, что первая леди буквально считает минуты до ухода из Белого дома, где они с Дональдом жили во время его первой каденции, чтобы подать на развод. Однако тогда Трампу удалось убедить жену остаться.

В 2024 году во время предвыборной кампании Дональда Трампа Мелания почти не была задействована в агитационных мероприятиях и не слишком занималась публичной поддержкой мужа. Это вызвало определенные вопросы у американцев, которые следят за личной жизнью пары.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Когда Трамп все же победил на выборах 2024 года, Мелания, которая второй раз стала первой леди США, только дважды публично появлялась с мужем — на инаугурации, и во время его выступления перед Конгрессом. А ее отстраненный вид, серый наряд, искренняя улыбка и вялые аплодисменты в Конгрессе снова стали причиной обсуждений возможного развода пары в будущем.

Почему, по мнению ИИ, сейчас не лучшее время для развода?

Несмотря на все сигналы о том, что в паре Дональда и Мелании Трамп есть разногласия и "похолодание", развод сейчас (например в марте 2025 года) был бы неуместным и маловероятным. На это есть несколько причин.

Политический контекст

Трамп только что занял пост президента США и развод может стать серьезным скандалом, который отвечает публику от его повестки и предвыборных обещаний. Мелания, как прагматичная и деловая особа это отлично понимает и не станет подавать на развод так не вовремя. В ином случае это повредит ее репутации и финансовому положению.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Брачный контракт

По слухам, брачный контракт Трампов был пересмотрен перед вторым сроком его президентства (об этом писали в The Independent в 2024 году). Он, вероятно, включает такие условия, которые будут выгодны Мелании только при определенных обстоятельствах.

Общий сын Бэррон

Бэррон — единственный сын Мелании и она очень переживает за его благополучие, поэтому не станет делать ничего, что не в его интересах. А развод с мужем в начале его президентского срока мог бы поставить Бэррона в неловкое положение, особенно, если он планирует публичную деятельность в будущем.

Бэррон и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Когда, по мнению ИИ, было бы "лучшее" время для развода?

Сценарий 1. После окончания второго срока (январь 2029)

Лучшим сценарием возможного развода Дональда и Мелании Трамп, по мнению ИИ, станет январь 2029 года — сразу после второй каденции президента. К этому времени Мелании уже будет 58 лет, а их сыну Бэррону — 22 года, а это хорошее время для начала новой жизни. К этому времени первая леди обеспечена благодаря брачному контракту, а Трамп не сможет больше ее удерживать своей властью.

Сценарий 2. В середине срока (2027–2028 годы)

Если второй срок Трампа пойдет не по маслу, например, если случится экономический кризис, скандалы или утрата популярности, Мелания может решить, что ждать дальше нет смысла. К середине каденции мужа первая леди уже сможет реализовать себя, а Трамп, возможно, будет менее способен на "месть". К тому же, если его рейтинг сильно упадет, развод может даже сыграть Мелании на руку в плане общественного сочувствия и сохранения репутации.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Сценарий 3. Ранний развод (конец 2025 – начало 2026)

Если напряжение в отношениях с мужем достигнет апогея, Мелания может решить подать на развод раньше — в начале второй каденции Трампа. Ее отстраненность на публике и редкие появления с мужем на публике могут говорить о том, что первая леди уже морально готовится к разрыву. К этому времени первая леди могла бы накопить достаточно ресурсов и поддержки, чтобы уйти. Однако главный минус такого сценария — огромный риск для ее имиджа и возможные юридические баталии с Трампом.

Мелания Трамп. Фото: Getty Images

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