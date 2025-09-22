Трамп станцевал на похоронах Чарли Кирка вместе с его вдовой (видео)

Странное поведение президента США заметили на церемонии прощания с Чарли Кирком

В воскресенье, 21 сентября, в США прошла церемония прощания с убитым активистом и соратником Дональда Трампа Чарли Кирком. На мемориальное мероприятие на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона, собрались тысячи людей, среди которых были и президент США, и вдова покойного Эрика Кирк, и другие первые лица США.

Дональд Трамп и вдова Чарли Кирка Эрика. Фото: Getty Images

Во время панихиды с речью выступил и Трамп. А после этого он пригласил на сцену и вдову Чарли Кирка. Многие пользователи отметили, что президент США вел себя странно, как и Эрика — они пританцовывали под песню America the Beautiful и мило улыбались собравшейся толпе.

Трамп и Эрика Кирк много обнимались на сцене. Фото: Getty Images

Более того, вдова Кирка то и дело прижималась к Трампу, о чем-то с ним шепталась и подставляла щеки для поцелуев. А когда они начали уходить со сцены, то держались за руки.

Дональд Трамп и Эрика Кирк на сцене во время мемориала. Фото: Getty Images

К слову, в какой-то момент на экране появилось фото убитого Чарли, и Эрика подняла руку вверх и показала характерный жест, который в сети уже назвали "рогами дьявола". Однако, как пишут СМИ, на американском языке жестов это означает "Я люблю тебя".

Стрнанный жест Эрики во время демонстрации фото ее мужа Чарли Кирка

Напомним, Чарли Кирка убили из огнестрельного оружия во время публичных дебатов со студентами в Университете долины Юта 10 сентября. Известно, что он был соратником Дональда Трампа и консервативным активистом. Кроме того, Кирк выступал против помощи Украине со стороны США, а некоторые его высказывания даже назвали пророссийской пропагандой.

