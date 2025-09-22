Трамп станцевал на похоронах Чарли Кирка вместе с его вдовой (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Странное поведение президента США заметили на церемонии прощания с Чарли Кирком
В воскресенье, 21 сентября, в США прошла церемония прощания с убитым активистом и соратником Дональда Трампа Чарли Кирком. На мемориальное мероприятие на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона, собрались тысячи людей, среди которых были и президент США, и вдова покойного Эрика Кирк, и другие первые лица США.
Во время панихиды с речью выступил и Трамп. А после этого он пригласил на сцену и вдову Чарли Кирка. Многие пользователи отметили, что президент США вел себя странно, как и Эрика — они пританцовывали под песню America the Beautiful и мило улыбались собравшейся толпе.
Более того, вдова Кирка то и дело прижималась к Трампу, о чем-то с ним шепталась и подставляла щеки для поцелуев. А когда они начали уходить со сцены, то держались за руки.
К слову, в какой-то момент на экране появилось фото убитого Чарли, и Эрика подняла руку вверх и показала характерный жест, который в сети уже назвали "рогами дьявола". Однако, как пишут СМИ, на американском языке жестов это означает "Я люблю тебя".
Напомним, Чарли Кирка убили из огнестрельного оружия во время публичных дебатов со студентами в Университете долины Юта 10 сентября. Известно, что он был соратником Дональда Трампа и консервативным активистом. Кроме того, Кирк выступал против помощи Украине со стороны США, а некоторые его высказывания даже назвали пророссийской пропагандой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что жена Чарли Кирка оставила загадочное послание за несколько часов до его убийства. Что она написала?