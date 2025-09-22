Укр

Трамп станцевал на похоронах Чарли Кирка вместе с его вдовой (видео)

Галина Струс
Дональд Трамп все время обнимал вдову Чарли Кирка Эрику Новость обновлена 22 сентября 2025, 12:47
Дональд Трамп все время обнимал вдову Чарли Кирка Эрику. Фото Телеграф, Getty Images

Странное поведение президента США заметили на церемонии прощания с Чарли Кирком

В воскресенье, 21 сентября, в США прошла церемония прощания с убитым активистом и соратником Дональда Трампа Чарли Кирком. На мемориальное мероприятие на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона, собрались тысячи людей, среди которых были и президент США, и вдова покойного Эрика Кирк, и другие первые лица США.

Дональд Трамп и Эрика Кирк
Дональд Трамп и вдова Чарли Кирка Эрика. Фото: Getty Images

Во время панихиды с речью выступил и Трамп. А после этого он пригласил на сцену и вдову Чарли Кирка. Многие пользователи отметили, что президент США вел себя странно, как и Эрика — они пританцовывали под песню America the Beautiful и мило улыбались собравшейся толпе.

Дональд Трамп и Эрика Кирк
Трамп и Эрика Кирк много обнимались на сцене. Фото: Getty Images

Более того, вдова Кирка то и дело прижималась к Трампу, о чем-то с ним шепталась и подставляла щеки для поцелуев. А когда они начали уходить со сцены, то держались за руки.

Дональд Трамп и Эрика Кирк
Дональд Трамп и Эрика Кирк на сцене во время мемориала. Фото: Getty Images

К слову, в какой-то момент на экране появилось фото убитого Чарли, и Эрика подняла руку вверх и показала характерный жест, который в сети уже назвали "рогами дьявола". Однако, как пишут СМИ, на американском языке жестов это означает "Я люблю тебя".

Дональд Трамп и Эрика Кирк
Стрнанный жест Эрики во время демонстрации фото ее мужа Чарли Кирка

Напомним, Чарли Кирка убили из огнестрельного оружия во время публичных дебатов со студентами в Университете долины Юта 10 сентября. Известно, что он был соратником Дональда Трампа и консервативным активистом. Кроме того, Кирк выступал против помощи Украине со стороны США, а некоторые его высказывания даже назвали пророссийской пропагандой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жена Чарли Кирка оставила загадочное послание за несколько часов до его убийства. Что она написала?

