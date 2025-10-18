В России пригрозили Швеции "Орешником": что произошло

Российский чемпион угрожает всем подряд после начала большой войны в Украине

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов набросился на олимпийского чемпиона в этом же виде спорта Себастьяна Самуэльссона. Накануне швед возмутился восстановлением прав и привилегий паралимпийских комитетов России (ПКР) и Беларуси (ПКБ).

Что нужно знать

Самуэльссон выступил против возвращения РФ в международный паралимпийский спорт

Тихонов оскорбил шведа

Российский чемпион также пригрозил шведам "Орешником"

Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. Тихонов также вспомнил так называемое "Ледовое побоище" — битву на Чудском озере в 1242 году.

Сволочи. Ему надо напомнить про Чудское озеро, когда они там потонули. Пусть голос не поднимает против России, а то прилетит "Орешник-2" и никакого Самуэльссона не будет. Александр Тихонов

Алексаднр Тихонов

Напомним, в ноябре 2024 года российские войска ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. В тот же день президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ применила новейшую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

Отметим, Тихонов славится своими скандальными заявлениями. К примеру, он неоднократно "бросался" на норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов, именитый спортсмен оскорблял и украинцев. Недавно советский чемпион набросился на шведскую лыжницу, которая задумалась о бойкоте Олимпиады-2026 в случае допуска российских атлетов.