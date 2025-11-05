Проблемы с памятью? Путин снова заврался на ровном месте о любимом "Орешнике"

В ЦПД раскрыли неправдивую информацию

Российский президент Владимир Путин в очередной раз пойман на лжи и сейчас речь идет о якобы запуске производства "Орешника", клторый он анонсировал. Вот только глава Кремля забыл одну важную вещь — еще год назад он уже заявлял о запуске серийного производства.

Что нужно знать:

Путин говорил о начале серийного производства "Орешник" в 2024 года, однако в ноябре 2025 он вновь говорит, что в Росси якобы начато серийное производство этой ракеты

По Украине россияне смогли удачно использовать эту ракету только один раз

Россия использует "Орешник" как инструмент пропаганды и устрашения

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. Отмечается, что в ноябре 2024 года после удара по Днепру, Путин стал регулярно заявлять о начале серийного производства ракетного комплекса средней дальности Орешник.

Что Путин говорил об "Орешнике" за последний год. Инфографика: ЦПД

Центр проанализировал эти заявления и установил противоречие в риторике российского диктатора: он еще раз объявляет старт производства "орешника", хотя ранее уже отчитывался, что оно давно продолжается говорится в сообщении.

В ЦПД считают, что Россия использует "Орешник" как инструмент пропаганды и устрашения, что демонстрирует отсутствие в РФ готовности к конструктивному диалогу.

Что известно об "Орешнике"

Впервые информация о ней появилась в публичном пространстве в 2024 году. Тогда ее называли межконтинентальной баллистикой. Предполагалось, что это разработка на базе российского комплекса РС-26 "Рубеж". Ракета имеет следующие характеристики:

Дальность полета : до 5000 км.

: до 5000 км. Скорость : около 13 500 км/ч.

: около 13 500 км/ч. Вес : более 40 тонн, из которых 1500 кг приходится на боевую часть. Все остальное – это "начинка" и топливо.

: более 40 тонн, из которых 1500 кг приходится на боевую часть. Все остальное – это "начинка" и топливо. Количество боевых блоков : до шести.

: до шести. Тип топлива : твердотопливная система, которая позволяет ракете лететь так далеко и быстро.

: твердотопливная система, которая позволяет ракете лететь так далеко и быстро. Точность : круговое отклонение (так называемое КВО) от цели может составлять до 100 м. Как для носителя ядерного оружия, это несущественно, а как для "высокоточной ракеты" — равно почти гарантированному промаху.

: круговое отклонение (так называемое КВО) от цели может составлять до 100 м. Как для носителя ядерного оружия, это несущественно, а как для "высокоточной ракеты" — равно почти гарантированному промаху. Стоимость: изготовление ракеты обходится примерно в 20-40 млн долларов США за единицу.

Характеристики "Орешника". Инфографика "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько ракет "Орешник" может иметь Кремль. Стоит отметить, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщал, что Силы обороны в 2023 году на полигоне "Капустин Яр" уничтожили одну пусковую "Орешника" вместе с боеприпасом. Тогда об этой ракете было мало что известно, поэтому об операции долгое время знал только ограниченный круг лиц, среди которых Зеленский и несколько президентов других стран.