За сколько минут российская ракета "Орешник" может долететь до столиц Европы (инфографика)

Она может иметь дальность до 6000 км

В четверг, 21 ноября, Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. В тот же день президент РФ Владимир Путин сообщил, что была применена новая баллистическая ракета средней дальности "Орешник".

После этого в российских медиа начали распространять информацию о характеристиках этой ракеты. При этом в открытых источниках данных об этой ракете крайне мало.

Сообщается, что в зоне поражения "Орешника" якобы находятся все страны континентальной Европы, начиная с и Прибалтики до Португалии, а также Великобритания. Кроме того, в этот список входят Финляндия и Швеция

Также отмечается, что подлетное время ракеты к целям в Европе составляет считанные минуты:

Великобритания — 19 минут (3200 км*);

Польша — 8 минут (1800 км);

Бельгия — 14 минут (2900 км);

Германия — 11 минут (2300 км);

Финляндия — 8 минут (1800 км);

Швеция — 10 минут (2100 км);

Литва — 7 минут (1500 км).

* Для примера взято расстояние от полигона Капустин Яр в РФ до столицы каждой из перечисленных стран.

Следует отметить, что эти данные требуют подтверждения. Дело в том, что точная скорость полета этой ракеты неизвестна. Путин заявлял, что эта цифра составляет 10 Махов (около 12 000 км/ч).

Российский военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ядерная версия "Орешника" якобы может нести заряд сопоставимый с 200 "хиросимами". Атомная бомба, сброшенная на японский город Хиросима в 1945 году, имела мощность приблизительно 15 килотонн в тротиловом эквиваленте.

По его словам, атака на Украину была демонстрацией болванки, которая может быть в ядерном снаряжении. Матвийчук считает, что скорее всего, "Орешник" уже стоит на боевом дежурстве

Напомним, в четверг, 21 ноября, утром Россия из Астраханской области запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Путин заявил, что была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.