Была с ним, когда погибла Диана. Лечащийся от рака Чарльз III потерял близкого друга

В 2000 году женщина со скандалом ушла в отставку

Король Великобритании получил новый личный удар на фоне продолжающейся борьбы с онкологическим заболеванием. Монарх глубоко потрясен известием о смерти своей бывшей доверенной помощницы и экс-пресс-секретаря Сэнди Хенни.

Как стало известно RadarOnline.com, для 77-летнего монарха, который проходит курс лечения с начала этого года, эта потеря стала не просто печальным известием, а болезненным напоминанием о самом турбулентном периоде его жизни.

Сэнди Хенни работала с тогда еще принцем Чарльзом с 1993 по 2000 год. Именно на ее долю выпали самые тяжелые испытания для британской монархии: громкий развод Чарльза и Дианы, трагическая гибель "народной принцессы" в 1997 году, а также сложный период легализации отношений Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз на фоне общественного порицания.

Сэнди Хенни в красном наряде.

Источники из окружения дворца сообщают, что Сэнди была одной из немногих, кто оставался непоколебимо преданным Чарльзу, когда на него обрушилась волна критики со всего мира.

Сэнди была рядом в самые тяжелые моменты, и ее уход заставил короля погрузиться в воспоминания о прошлом, которое его сформировало делятся инсайдеры

Информация о смерти Хенни появилась на онлайн-странице памяти, а закрытые похороны прошли на прошлой неделе в крематории Уортинга на юге Англии. Точная причина смерти на данный момент не разглашается.

Скандальный уход из дворца

Несмотря на годы преданной службы, карьера Хенни при дворе завершилась в 2000 году на фоне громкого скандала. Причиной отставки стала неразбериха с организацией съемок на 18-летии принца Уильяма.

Сэнди обвинили в нарушении эксклюзивных договоренностей с изданиями Daily Telegraph и ITN, которым был обещан особый доступ к фотографиям. Когда снимки утекли в другие СМИ, вспыхнул острый спор об авторских правах между дворцом и фотографами. В этой напряженной ситуации, ставшей серьезным репутационным испытанием для пресс-службы, Хенни была вынуждена подать в отставку, взяв ответственность за инцидент на себя.

