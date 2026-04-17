Была с ним, когда погибла Диана. Лечащийся от рака Чарльз III потерял близкого друга
В 2000 году женщина со скандалом ушла в отставку
Король Великобритании получил новый личный удар на фоне продолжающейся борьбы с онкологическим заболеванием. Монарх глубоко потрясен известием о смерти своей бывшей доверенной помощницы и экс-пресс-секретаря Сэнди Хенни.
Как стало известно RadarOnline.com, для 77-летнего монарха, который проходит курс лечения с начала этого года, эта потеря стала не просто печальным известием, а болезненным напоминанием о самом турбулентном периоде его жизни.
Сэнди Хенни работала с тогда еще принцем Чарльзом с 1993 по 2000 год. Именно на ее долю выпали самые тяжелые испытания для британской монархии: громкий развод Чарльза и Дианы, трагическая гибель "народной принцессы" в 1997 году, а также сложный период легализации отношений Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз на фоне общественного порицания.
Источники из окружения дворца сообщают, что Сэнди была одной из немногих, кто оставался непоколебимо преданным Чарльзу, когда на него обрушилась волна критики со всего мира.
Сэнди была рядом в самые тяжелые моменты, и ее уход заставил короля погрузиться в воспоминания о прошлом, которое его сформировало
Информация о смерти Хенни появилась на онлайн-странице памяти, а закрытые похороны прошли на прошлой неделе в крематории Уортинга на юге Англии. Точная причина смерти на данный момент не разглашается.
Скандальный уход из дворца
Несмотря на годы преданной службы, карьера Хенни при дворе завершилась в 2000 году на фоне громкого скандала. Причиной отставки стала неразбериха с организацией съемок на 18-летии принца Уильяма.
Сэнди обвинили в нарушении эксклюзивных договоренностей с изданиями Daily Telegraph и ITN, которым был обещан особый доступ к фотографиям. Когда снимки утекли в другие СМИ, вспыхнул острый спор об авторских правах между дворцом и фотографами. В этой напряженной ситуации, ставшей серьезным репутационным испытанием для пресс-службы, Хенни была вынуждена подать в отставку, взяв ответственность за инцидент на себя.
