Рус

Була з ним, коли загинула Діана. Чарльз III, що лікується від раку, втратив близького друга

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Король Британії Чарльз III Новина оновлена 17 квітня 2026, 09:06
Король Британії Чарльз III. Фото Телеграф, Getty Images

2000 року жінка зі скандалом пішла у відставку

Король Великої Британії отримав новий особистий удар на тлі боротьби з онкологічним захворюванням. Монарх глибоко вражений звісткою про смерть своєї колишньої довіреної помічниці та експрессекретаря Сенді Хенні.

Як стало відомо RadarOnline.com, для 77-річного монарха, який проходить курс лікування з початку цього року, ця втрата стала не просто сумною звісткою, а болючим нагадуванням про найтурбулентніший період його життя.

Сенді Хенні працювала з тоді ще принцом Чарльзом з 1993 по 2000 рік. Саме на її частку випали найважчі випробування для британської монархії: гучне розлучення Чарльза та Діани, трагічна загибель "народної принцеси" у 1997 році, а також складний період легалізації стосунків Чарльза з Каміллою Паркер-Боулз на тлі суспільного осуду.

Сенді Хенні у червоному вбранні. Фото: Getty Images

Джерела з оточення палацу повідомляють, що Сенді була однією з небагатьох, хто залишався непохитно відданим Чарльзу, коли на нього обрушилася хвиля критики з усього світу.

Сенді була поруч у найважчі моменти, і її відхід змусив короля поринути у спогади про минуле, яке його сформувало

діляться інсайдери

Інформація про смерть Хенні з’явилася на онлайн-сторінці пам’яті, а закритий похорон пройшов минулого тижня в крематорії Вортінга на півдні Англії. Точна причина смерті зараз не розголошується.

Скандальний вихід з палацу

Попри роки відданої служби, кар’єра Хенні при дворі завершилася 2000 року на тлі гучного скандалу. Причиною відставки стала плутанина з організацією зйомок на 18-річчі принца Вільяма.

Санді звинуватили у порушенні ексклюзивних домовленостей з виданнями Daily Telegraph та ITN, яким було обіцяно особливий доступ до фотографій. Коли знімки потрапили до інших ЗМІ, спалахнула гостра суперечка про авторські права між палацом та фотографами. У цій напруженій ситуації, яка стала серйозним репутаційним випробуванням для пресслужби, Хенні була змушена подати у відставку, взявши відповідальність за інцидент на себе.

Нагадаємо, що зіткнулася з раком і невістка короля. Раніше ми писали, що відомо про стан принцеси Кейт Міддлтон.

Теги:
#Рак #Смерть #Королівська сім'я #Король Чарльз III