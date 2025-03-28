Чарльза III пришлось госпиталировать: что произошло с британским монархом

В феврале 2024 года Чарльз сообщил, что у него диагностировали неизвестную форму рака.

Британского короля Чарльза III, тепло встретившегося с президентом Украины Владимиром Зеленским, недавно госпитализировали из-за "временных побочных эффектов", возникших во время лечения от рака. Он уже вернулся в свою лондонскую резиденцию и чувствует себя хорошо.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на заявление, сделанное Букингемским дворцом. Отмечается, что 27 марта британского монарха пришлось на время госпитализировать из-за побочных эффектов, возникших после лечебных мероприятий.

Сейчас Чарльз III, которому уже 76 лет, вернулся в свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус. Тем не менее, все запланированные на 28 марта публичные мероприятия с участием короля будут отменены из соображений осторожности.

В феврале 2024 года Чарльз III объявил, что у него диагностировали неизвестную форму рака. С этого времени он проходит лечение. Пресс-служба Букингемского дворца не уточняла характер побочных эффектов, но заверила, что они были временными и требовали короткого периода наблюдения в больнице. Никаких обновлений относительно характера болезни или прогнозов лечения не было предоставлено.

Чарльз III взошел на престол 6 мая 2023 — именно в этот день состоялась его коронация. Он унаследовал этот пост от своей матери Королевы Великобритании Елизаветы II, умершей в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет. Она правила Британией 70 лет.

Напомним, что 6 мая 2024 года состоялась первая годовщина правления Чарльза III. Ранее "Телеграф" рассказывал, кто может унаследовать королевский престол следующим в очереди. Первые – это принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, супруги герцогов Уэльских. Также "Телеграф" писал, что не только Кейт Миддлтон изменилась из-за рака, но и сам принц Уильям. Мы писали об очень интересном новом образе будущего короля Британии.