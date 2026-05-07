Трамп аж покраснел. Первая леди довела мужа до смущения неожиданным жестом (фото)

На редких кадрах Трамп сильно засмущался

Все привыкли, что между Меланией и Дональдом Трампом на людях так и веет холодом. Многие до сих пор помнят видео, где первая леди отвергает руку мужа. Но на днях в Белом доме все прошло в более теплой атмосфере.

В среду, 6 мая, в Восточном зале Белого дома супруги торжественно приняли матерей военнослужащих в честь предстоящего праздника Дня матери 10 мая. Но главным событием стало редкое проявление чувств между Меланией и Дональдом: первая леди не просто тепло обняла президента, но и обменялась с ним воздушным поцелуем, который для этой сдержанной пары выглядит как сенсация.

Фото: Getty Images

Выступая за трибуной, Мелания решила добавить личных ноток в свою речь. "Большинство знают моего мужа как сильного главнокомандующего, но его эмпатия выходит за рамки этой роли и формирует заботливого лидера", — произнесла она.

Эти слова вызвали в зале добрый смех: Трамп в этот момент расплылся в улыбке, немного покраснел от смущения и широко развел руками, явно наслаждаясь комплиментом. Заканчивая выступление, жена Трампа передала слово мужу, а он нежно ответил ей в микрофон: "Спасибо, дорогая, отличная работа".

Фото: Getty Images

Напомним, что недавно у Мелании Трамп нашли "внебрачную дочь". Ей оказалось 40 лет.