Трамп променял 56-летнюю Меланию на трех горячих девиц в Китае (фото)

Одна из них — 29-летняя "Мисс Вирджиния"

Президент США Дональд Трамп проводит официальный визит в Китае, где проходит его первая с 2017 года встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В этой трехдневной поездке главу Белого дома не сопровождает супруга Мелания. Вместо первой леди в Пекин прибыла внушительная делегация, в составе которой выделяются три очаровательные помощницы Трампа, обычно остающиеся в тени.

Пока супруга Трампа находится дома в США, ключевые позиции в американской делегации заняли три молодые сотрудницы Белого дома. Об этом сообщает Daily Express.

29-летняя Анна Келли

Заместитель пресс-секретаря Белого дома. Уроженка Вирджинии и обладательница титула "Мисс Ярмарка штата Вирджиния 2019" (Miss State Fair of Virginia 2019).

35-летняя Натали Харп

Бывшая телеведущая из Калифорнии, победившая рак костей. Присоединилась к команде Трампа в 2022 году и получила в СМИ прозвище "живой принтер", поскольку всегда возит с собой беспроводное устройство для оперативной печати новостей президенту в поездках.

30-летняя Марго Мартин

Специальный помощник и советник по коммуникациям. Она отвечает за соцсети Трампа, постоянно снимает его на iPhone и превращает случайные кадры в вирусные политические мемы.

Помимо этого женского трио, Трамп привез в Китай влиятельную команду политиков, родственников и лидеров мирового бизнеса, включая сына Эрика и невестку Лару Трамп, госсекретаря США Марка Рубио, а также генерального директора Apple Тима Кука и основателя Tesla Илона Маска.

Почему Мелания Трамп осталась дома

Отсутствие первой леди, которая сопровождала мужа во время его прошлого китайского турне в 2017 году, вызвало много вопросов. Согласно данным New York Post, Мелания осталась в Вашингтоне по уважительной причине — ради плотного графика работы над своей кампанией "Be Best", где она сейчас полностью сосредоточена на проектах в сфере защиты детей и опеки.

Напомним, что между супругами остаются напряженные отношения. Лишь недавно Мелания демонстративно отвергла руку мужа на публике. Этот инцидент эксперты оценили таким, который разрушает репутацию Трампа как сильного мужчины и политика. При этом, на днях первая леди США расхвалила мужа до покраснения.