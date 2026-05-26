Умер легендарный саксофонист. Вы точно слышали эти его шедевры
Бывший президент США Барак Обама говорил, что музыкант вдохновил его идти на риски
Умер Сонни Роллинз, американский джазовый музыкант, саксофонист и композитор. Одному из самых выдающихся джазовых саксофонистов всех времен было 95 лет.
Сонни Роллинз умер — что известно о его смерти
О его смерти объявили на его сайте 25 мая "с глубокой грустью и безграничной любовью". Его публицист Терри Хинте тоже подтвердила эту новость, пишет The Guardian.
Причина смерти не указана, но в заявлении говорится, что он умер в своем доме в Вудстоке, штат Нью-Йорк, в понедельник днем. В заявлении цитируются размышления Роллинза о смерти.
"Я думаю, что когда творческий человек заканчивает свое существование, он продолжает его в следующем существовании. Я человек, который верит, что эта жизнь — не конец всего", — говорил он.
Роллинз верил в реинкарнацию (переселение душ). Он говорил, что умирать легко, а вот жить тяжело.
Известно, что в последние годы Сонни Роллинз страдал от легочного фиброза. Из-за болезни он вынужден был прекратить выступления — последний концерт он дал в 2012 году, а с 2014 полностью перестал выступать.
Легендарный саксофонист и гений мелодии
С конца 1940-х годов Сонни Роллинз выпустил более 60 альбомов. Сотрудничал с Майлзом Дэвисом, Телониусом Монком, Джоном Колтрейном и другими выдающимися музыкантами.
Роллинз был гением мелодии. Его яркие музыкальные строки расширялись и переосмысливались в импровизированных, а подчас и эпических соло. Саксофонист Бренфорд Марсалис назвал его "величайшим импровизатором в истории джаза" наряду с Луи Армстронгом.
Бывший президент США Барак Обама, вручая Роллинзу Национальную медаль искусств в 2011 году, рассказал о роли, которую сыграл музыкант в его жизни. По словам Обамы, он вдохновил его "идти на риски, на которые я, возможно, иначе не пошел бы".
Самые известные композиции Сонни Роллинза
В 1981-м он исполнил соло для хита The Rolling Stones "Waiting on a Friend". В 1966-м написал музыку к фильму "Элфи" и был номинирован на "Оскар". Роллинз является обладателем трех премий "Грэмми", в частности, за лучший джазовый альбом 2000-го и за лучшее инструментальное джазовое соло 2005-го.
