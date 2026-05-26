Дикого лесного гостя встретили прямо посреди Черкасс (видео)

От сильного испуга косуля может даже умереть из-за разрыва сердца

Посреди Черкасс бегала косуля. Животное заметили в районе нового автовокзала.

Видео с косулей, которая пересекла дорогу и с большой скоростью бежала среди городских зеленых насаждений, опубликовали в сети. Похоже, животное было взволнованно.

Почему косули могут появляться в городах

Многие украинские города, в частности Черкассы, расположены рядом с большими лесными массивами. Также у них есть развитые "зеленые коридоры" — парки и прибрежные полосы, которыми косули естественным образом мигрируют в поисках сочного корма.

Кроме того, к концу весны взрослые самки отгоняют от себя прошлогодний выводок перед рождением нового потомства. Неопытная молодежь в поисках собственных территорий часто случайно забегает в жилые кварталы.

Также косули могут появляться в городах из-за человеческой деятельности или войны. Животное может быть напугано шумом транспорта, звуками воздушных тревог или работой ПВО, оно может впасть в панику и бежать наугад.

В состоянии аффекта косули теряют естественный страх перед человеком и могут попадать в городские "лабиринты". В этом случае животные иногда не могут самостоятельно найти путь к своей природной среде.

Что делать, если увидели косулю посреди города

В некоторых случаях животное способно само вернуться "домой". Если же вы видите, что косуля дезориентирована, ни в коем случае нельзя пытаться догнать, окружить или самостоятельно поймать животное. Это лишь усугубит его панику (косуля может буквально умереть от разрыва сердца из-за стресса, который в зоологии называется шоковым синдромом).

Правильное решение – срочно сообщить ГСЧС (101) или местную экоинспекцию/зоозащитникам. Они имеют опыт безопасного отлова и возвращения животных в дикую природу.

