Один полив за все лето! Секретный метод выращивания самых вкусных томатов

Есть старый-старый способ выращивания помидоров, при котором растение поливается один-единственный раз

Самые вкусные томаты растут в поле, на открытом солнце. И ни один тепличный помидорчик не в состоянии сравниться по вкусовым качествам с теми собратьями, которые выросли в открытом грунте. Как поливаются такие большие поля? Возможно, для кого-то это будет удивительно, но по факту некоторые фермеры поливают свои томаты один раз, при высадке рассады .

Только один раз? Как такое может быть, обязательно воскликнет кто-то. Да, один раз, но есть четыре важных момента.

Во-первых, при высадке рассады помидоров происходит очень обильный влагозарядный полив, по ведру воды минимум на один куст, точнее на одну посадочную яму. Далее помидор высаживается в эту земляную жижу, и слегка прикрывается более сухим грунтом, чтобы минимизировать испарение воды.

Во-вторых, спустя 10-14 дней после высадки грядки с помидорами нужно просапать, взрыхлить грунт и дать доступ кислорода к корням. После этого происходит мульчирование, лучше всего соломой.

В-третьих, поливов больше не потребуется, но только в том случае, если в вашем регионе хоть раз в месяц идут дожди . Да, это именно тот секрет, благодаря которому поливать помидоры больше нет нужды. И конечно, не всем регионам в этом смысле везет.

Четвертым моментом является состав грунта и наличие в нем калия, уровень которого отвечает за вкусовые качества помидоров, а также устойчивость растений к стрессам. Хорошо, если в первый полив вы добавите в воду гумат калия, который тоже сыграет свою положительную роль.

Как выращивать помидоры, чтобы не поливать.

Все дело в том, что помидоры сами по себе любят жару и ветер, который легко подхватывает их пыльцу и приводит к отличному опылению. Вы же в курсе, где растут самые вкусные помидоры? Конечно, это Херсонщина, где степь, солнце и суховеи.

