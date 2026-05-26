Помер легендарний саксофоніст. Ви точно чули ці його шедеври

Колишній президент США Барак Обама казав, що музикант надихнув його йти на ризики

Помер Сонні Роллінз, американський джазовий музикант, саксофоніст та композитор. Одному з найвидатніших джазових саксофоністів усіх часів, було 95 років.

Сонні Роллінз помер — що відомо про його смерть

Про його смерть оголосили на його сайті 25 травня "з глибоким сумом і безмежною любов’ю". Його публіцист Террі Хінте також підтвердила цю новину, пише The Guardian.

Сонні Роллінз. Фото: achievement.org

Причину смерті не вказано, але у заяві йдеться, що він помер у своєму будинку у Вудстоку, штат Нью-Йорк, у понеділок вдень. У заяві цитуються роздуми Роллінза про смерть.

"Я думаю, що коли творча людина закінчує своє існування, вона продовжує його в наступному існуванні. Я людина, яка вірить, що це життя — не кінець усього", — казав він.

Роллінз вірив в реінкарнацію (переселення душ). Він казав, що вмирати легко, а ось жити — важко.

Відомо, що останніми роками Сонні Роллінз страждав від легеневого фіброзу. Через хворобу він змушений був припинити виступи — останній концерт він дав 2012 року, а з 2014-го повністю перестав виступати.

Легендарний саксофоніст та геній мелодії

З кінця 1940-х років Сонні Роллінз випустив понад 60 альбомів. Співпрацював з Майлзом Девісом, Телоніусом Монком, Джоном Колтрейном та іншими видатними музикантами.

Роллінз був генієм мелодії. Його яскраві музичні рядки розширювалися та переосмислювалися в імпровізованих, а часом і епічних соло. Саксофоніст Бренфорд Марсаліс назвав його "найвидатнішим імпровізатором в історії джазу" разом із Луї Армстронгом.

Колишній президент США Барак Обама, вручаючи Роллінзу Національну медаль мистецтв у 2011 році, розповів про роль, яку музикант відіграв у його житті. За словами Обами, він надихнув його "йти на ризики, на які я, можливо, інакше б не пішов".

2011: Президент Обама вручає Сонні Роллінзу Національну медаль мистецтв. Фото: achievement.org

Найвідоміші композиції Сонні Роллінза

У 1981-му він виконав соло для хіта The Rolling Stones "Waiting on a Friend". У 1966-му написав музику до фільму "Елфі" і був номінований на "Оскар". Роллінз є володарем трьох премій "Греммі", зокрема за найкращий джазовий альбом 2000-го та за найкраще інструментальне джазове соло 2005-го.

