Кто возглавит США после Трампа: искусственный интеллект четко назвал три фамилии

Однако модели расставили их в разной последовательности

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Нейросети ChatGPT и Gemini практически единогласно назвали трех главных фаворитов президентских выборов в США в 2028 году. Обе включили в свой рейтинг Джей Ди Вэнса, Гэвина Ньюсома и Марко Рубио, хотя и по-разному расставили их по шансам.

В то же время, модель OpenAI подчеркнула, что до голосования еще более двух лет, поэтому состав лидеров вполне может измениться. Своими мыслями нейросети поделились с "Телеграфом".

Chat GPT написал, что если говорить о выборах 2028 года и оценивать ситуацию по состоянию на данный момент, то его топ-3 выглядит так:

Джей Ди Вэнс — вице-президент США и вероятный политический наследник Дональда Трампа и движения MAGA. Сегодня он считается одним из двух главных претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии. Гэвин Ньюсом — губернатор Калифорнии и один из известнейших потенциальных кандидатов от Демократической партии. Он уже давно работает над формированием собственного общенационального политического имиджа. Марко Рубио — государственный секретарь США и один из ключевых соперников Вэнса в борьбе за лидерство среди республиканцев. Сам Дональд Трамп не раз упоминал его среди возможных преемников.

"Если совсем коротко по шансам: Вэнс — №1 среди республиканцев; Ньюсом — один из главных вариантов демократов; Рубио — главная альтернатива Вэнсу", — отметил цифровой разум.

В то же время он напомнил, что до выборов остается более двух лет, и у демократов поле особенно открытое: там также серьезно рассматривают Пита Буттиджеджа, Джоша Шапиро, Александрию Окасио-Кортес и других.

Gemini согласилась со своим "коллегой". Модель считает, что на следующих президентских выборах в США, которые должны состояться в ноябре 2028 года, основными кандидатами на пост главы государства в социологических опросах и на рынках прогнозирования есть следующие фигуры:

1. Джей Ди Вэнс (JD Vance) — Республиканская партия

Должность: вице-президент США.

Почему в топе: считается главным политическим наследником движения MAGA. Опирается на широкую поддержку республиканского электората и, как вице-президент, оказывает значительное влияние на политический курс нынешней администрации.

2. Марко Рубио (Marco Rubio) — Республиканская партия

Должность: Государственный Секретарь США.

Почему в топе: один из самых авторитетных республиканцев в сфере внешней политики. Высокая узнаваемость и способность находить поддержку как среди умеренных, так и среди консервативных избирателей укрепляют его позиции в партии.

3. Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) – Демократическая партия

Должность: губернатор Калифорнии.

Почему в топе: один из самых заметных лидеров Демократической партии и активный оппонент Дональда Трампа. Стабильно входит в число главных потенциальных кандидатов от демократов вместе с Питом Буттиджем и Камалой Гаррис.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио "командой мечты" на президентские выборы 2028 года. Одного из них он уже окрестил "очень хорошим" кандидатом в президенты.