"Путин может воспользоваться "окном возможностей", — американский политолог о возможной атаке со стороны Беларуси

Большую роль играет готовность Польши и Литвы к возможному сценарию

Совместные стратегические военные учения России и Белоруссии "Запад-2025", запланированные уже на сентябрь этого года, могут стать прикрытием для новой военной эскалации. Учения, в которых планируется участие около 100 тысяч военных (что значительно превышает ранее анонсированных 13 тысяч), могут быть использованы для атаки на Сувальский коридор или вторжение в Литву.

Такое мнение высказал американский политолог Януш Бугайский в ходе панельной дискуссии "Деколонизация россии как приоритет стратегии оборонной демократии для Украины", — передает "Телеграф".

По его словам, пока невозможно предсказать, перерастет ли "Запад-2025" в настоящую операцию, однако существуют тревожные исторические параллели. Политолог напомнил, что перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году Россия тоже начинала с "учений", которые затем переросли в настоящую агрессию.

"Если вы вспомните полномасштабное вторжение в Украину — они начали с учений "Запад", но не завершили их. Наоборот, они их расширили, стянули войска — и стало очевидно, что они собираются заходить в Украину", — говорит он.

Сегодня ключевыми вопросами остаются численность и подготовка российских войск, готовность Польши и Литвы к возможному сценарию, а также реакция союзников. Известно, что обе страны уже сейчас укрепляют свои границы, в частности, строят укрепления от возможных танковых прорывов. Однако в современной войне агрессия может приобрести другие формы — например, атак дронов или кибератак. Именно поэтому ключевую роль будут играть системы радиоэлектронной борьбы.

"Я также не исключаю, что войска могут быть переброшены из Украины или из Беларуси, а сам сценарий будет включать участие как белорусских, так и российских сил. Но если так — тогда мы уже имеем дело с огромной неразберихой, с масштабным конфликтом", — предостерегает он.

По словам эксперта, в Польше уже есть четкие планы действий на случай агрессии. В частности, если будет зафиксировано российское продвижение по Сувальскому коридору, Варшава готова ответить ударами в сторону Беларуси.

Сувальский коридор на карте

Кроме того, по его мнению, Путин может решиться на новую эскалацию, если сочтет, что Европа и США не готовы к новой фазе войны.

"Может ли Путин пойти на это, если увидит для себя "окно возможностей"? Вполне возможно. Я бы ничего не исключал. Он может увидеть Европу, которая еще не готова в военном смысле — в частности Польшу. Он может увидеть Белый дом, который не хочет быть вовлечен ни в одну войну или конфликт", — подытожил эксперт.

Кто такой Януш Бугайский?

Януш Бугайский – американский политолог польского происхождения, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда в Вашингтоне (округ Колумбия). Родился в Англии, является экспертом по России, Восточной Европе и трансатлантических отношений.

Бугайский является автором более 20 книг, ведущим телепрограммы "Час Бугайского", которая транслируется на Балканах, а также имеет опыт работы в ключевых аналитических центрах США: CSIS и CEPA. Он консультирует правительственные структуры США, выступает в Конгрессе и активно участвует в Форуме Свободных Народов Постросии.