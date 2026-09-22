Литва делает шаг к размещению ядерного оружия: чем ответит Путин

В России уже угрожают исчезновением с карты

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Парламент Литвы одобрил отмену запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на своей территории, пишут СМИ. Такое радикальное решение вызывает вопросы.

"Телеграф" спросил модель искусственного интеллекта Chat GPT, стоит ли бояться реакции Москвы и чем может ответить глава России Владимир Путин.

Что на самом деле решил Сейм

Как пояснил ChatGPT, Литва пока не отменила запрет до конца. В июле Сейм поддержал начало рассмотрения поправки к Конституции: 89 депутатов проголосовали за, 11 — против, шестеро воздержались. Для изменения Основного закона требуется не менее 94 голосов в каждом из двух голосований, между которыми должно пройти не менее трех месяцев.

"Отмена конституционного запрета и фактическое размещение ядерного оружия — это два разных события", — подчеркнул ИИ. По его оценке, поправка лишь открыла юридическую возможность для будущих решений. Она не означает, что американские боеголовки сразу появятся на литовской территории. Литва уже находится под защитой НАТО, а Североатлантический союз называет сдерживание главным предназначением своих ядерных сил.

Как уже отреагировала Москва

Российские угрозы прогремели еще до окончательного решения литовского парламента. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае размещения ядерного оружия Литва окажется "под прицелом" российского ядерного арсенала. Дмитрий Медведев высказался еще резче: пригрозил, что страна может исчезнуть "с карты мира" и заявил, что НАТО якобы не станет ее защищать. Последнее является утверждением чиновника, а не установленным фактом.

"Россия не ожидает фактического размещения боеголовок, чтобы реагировать. Саму возможность такого размещения она уже использует как повод для угроз", — отметил цифровой разум.

Чем Путин может ответить

Самой вероятной ближайшей реакцией ИИ считает дальнейшие публичные угрозы и дипломатическое давление. Среди других возможных шагов он назвал демонстративные учения или усиление российских сил в Калининграде и Белоруссии. Это прогноз возможных действий, а не сообщение об уже принятом Кремлем решении.

Отдельно ChatGPT обратил внимание на риск кибератак, диверсий и информационных кампаний. По его мнению, такой ответ позволил бы Москве повышать напряженность без прямого нападения на страну НАТО. В то же время, не стоит связывать с конституционной поправкой каждый инцидент в регионе. В частности, сбитие беспилотника над Литвой 15 сентября расследуют отдельно: президент страны предполагал, что дрон мог лететь в сторону Украины.

Означают ли угрозы подготовку к удару

"Паниковать из-за самого голосования оснований нет. Но и воспринимать его как сугубо символическое изменение неправильно", — подытожила нейросеть. Она считает более опасной постепенную эскалацию: угрозы, военные демонстрации, возможные провокации и соответствующее усиление НАТО.

В то же время, модель предостерегла от вывода, что Путин уже решил атаковать Литву. Размещение ядерного оружия еще не произошло, а вооруженное нападение на страну — члена НАТО подняло бы вопросы коллективной обороны Альянса. Поэтому подтвержденный ответ Москвы — это угрозы.

Ранее в сети упомянули одно из интервью российского главы Владимира Путина из далекого 1999 года. Тогда еще журналисты могли задавать ему вопросы без предварительного согласования. На этих кадрах он выглядит растерянно и неуверенно.