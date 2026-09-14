У Кремля есть три цели: в Литве предупредили о новых провокациях РФ

В Вильнюсе сообщили, возможно ли нападение РФ

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Россия остается главной долгосрочной угрозой для национальной безопасности Литвы, а риск гибридной эскалации со стороны Москвы вполне реален, сообщили "Телеграфу" в Министерстве обороны страны.

"Россия не достигает в Украине того, что планировала, и поэтому ищет другие способы оказывать давление. Цель Кремля не меняется: запугать наши общества, добиться отмены санкций против России и уменьшить поддержку Украины. Именно поэтому Литва и другие государства восточного фланга сохраняют повышенную бдительность", — отметили в ведомстве в ответ на запрос.

Там подчеркнули, что вызовы, с которыми сталкивается Вильнюс, носят преимущественно гибридный характер, и поделились последними данными собственной разведки: "Разведка выявила вероятность проведения Россией операций под чужим флагом, направленных против объектов критической инфраструктуры, в связи с чем меры по их защите были усилены".

Вооруженные силы Литвы подготовили четкие планы реагирования на какие-либо провокации, однако по очевидным причинам они не разглашаются.

Также литовцы столкнулись с массовым проникновением воздушных шаров с территории Беларуси, что неоднократно нарушало работу аэропортов Вильнюса и Каунаса.

"Литва расценивает это как гибридную операцию. Кроме того, речь идет об использовании нелегальной миграции как инструмента давления на границе", — отмечают в Минобороны.

Воздушные шары, летающие на высоте до 10 км, были запущены умышленно/ Источник: LINASKOJALA/X

Примечательно, что на национальном уровне Литва реализует самые большие в истории страны усилия по укреплению обороны. В 2026 году расходы балтийского государства на оборону составляют 5,38% ВВП — это самая высокая доля всех государств-членов НАТО.

"В рамках этих мер Министерство развивает национальную состоятельность на уровне дивизии и усиливает противовоздушную оборону".

Литва уже принимает на своей территории немецкую бригаду, а в следующем году в стране должно дислоцироваться 5 тысяч военнослужащих стран-союзников. Необходимую инфраструктуру для их размещения строят опережая график", — отметили "Телеграфу".

Министр обороны Робертас Каунас подчеркивает, что лучшим сдерживанием России является непреклонная поддержка Украины.

"Он также заявляет, что сегодня сдерживание не может ограничиваться только традиционной сферой, и поднимает эти вопросы перед союзниками как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, стремясь обеспечить единый ответ НАТО", — подытожили в ведомстве.