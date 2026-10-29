Обама разнес Трампа в элитных часах с изюминкой: сколько они могут стоить

Эксперт объяснил, на какие детали стоит обратить внимание и от чего зависит стоимость устройства

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Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действующего американского лидера Дональда Трампа, обвинив его в неудачных политических решениях и стремлении обогатиться за счет президентского поста. Но внимание привлекла и другая деталь: во время выступления на запястье Обамы заметили Apple Watch.

Представитель официальной точки продаж Apple в комментарии "Телеграфу" уточнил: судя по внешнему виду, это, вероятнее всего, Apple Watch со стальным корпусом.

Судя по внешнему виду, это может быть одна из моделей Apple Watch Series 10, 11 или 12.

Часы на запястье Обамы привлекли внимание во время его политического выступления. Фото: Getty Images

По словам специалиста, внешне часы нескольких поколений похожи друг на друга. Отличить их по одному снимку непросто.

Часы Apple Watch на запястье Обамы привлекли внимание во время его выступления. Фото: Getty Images

Согласно информации на официальном сайте Apple, стартовая цена Apple Watch Series 10 при выходе составляла 399 долларов США. У Series 11 стартовая цена была такой же. Стоимость конкретной версии зависит от размера корпуса, материала и комплектации.

Цены на Apple Watch Series 12:

Алюминиевый корпус, 42 мм — от $399 (18,1 тыс. грн)

Алюминиевый корпус, 46 мм — от $449 (20,4 тыс.грн)

Титановый корпус — от $699 (31,8 тыс. грн)

Керамический корпус — от $899 (40,9 тыс. грн)

Apple Watch Series 10 – одна из моделей, которые связывают с часами Обамы

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 12 – одна из моделей, которые могли быть на запястье Обамы

Разные варианты корпуса и комплектации затрудняют определение модели часов Обамы

Точную модель и стоимость часов Обамы по имеющемуся снимку установить пока нельзя.

Что произошло между Обамой и Трампом

Поводом для внимания к бывшему президенту США стало его выступление в поддержку кандидатов от Демократической партии в Огайо и Мичигане. Как сообщало Reuters, 24 октября Обама раскритиковал политику Трампа, в том числе его подход к войне с Ираном, росту цен и дорогостоящим изменениям в Белом доме.

Бывший президент также высказался о стремлении действующего главы государства извлекать выгоду из своего положения. Его заявления прозвучали на фоне подготовки к промежуточным выборам в Конгресс США.

Главной темой выступления Обамы стала политическая критика Трампа.

Как сообщал "Телеграф", 21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным. Во время визита внимание привлекли часы на запястье Уиткоффа – Patek Philippe Nautilus 5811/1G-001, одна из самых известных моделей швейцарского бренда. Аксессуар выделяет восьмиугольный корпус с закругленными краями. Поэтому часы стали заметной деталью публичного визита.