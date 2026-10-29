Обама набросился на Трампа из-за Украины и Ирана: что заявил экс-президент США

Бывший президент США обвинил Белый дом в предательстве украинцев и заявил об опасных последствиях действий администрации

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Барак Обама публично раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Украины и Ирана. Он обвинил Белый дом в заискивании перед Владимиром Путиным, а администрацию Трампа – в несерьезном отношении к войне, за которое расплачиваются американцы.

Об этом заявил бывший президент США Барак Обама в Атланте (штат Джорджия) на предвыборном митинге "United for Georgia". Он также поднял вопрос об использовании президентской должности для личного обогащения.

Обама раскритиковал политику Трампа в отношении Украины и Ирана

Говоря о войне в Украине, Обама противопоставил отношение Белого дома к российскому президенту борьбе украинцев за свободу и демократию.

"Белый дом склоняется перед Владимиром Путиным из России и предает украинцев, которые борются за свою свободу и демократию", – заявил Барак Обама.

Потери американцев и ракеты в войне с Ираном

Критикуя ход войны с Ираном, бывший президент перечислил ее последствия для американских военных и союзников США.

"Как проходит эта война? Наши союзники и военные базы подверглись атакам. Американцы погибли. Сотни американцев получили ранения", – подчеркнул Барак Обама. Он также отметил, что в результате войны с Ираном США исчерпали запасы ракет, а Иран имеет право вето в отношении Ормузского пролива, через который нефть поступает к потребителям.

Упреки в адрес администрации Трампа и лично президента

Обама связал последствия решений администрации Трампа с тем, как ее должностные лица относятся к своим обязанностям.

"Это несерьезные люди, и мы все платим цену за их несерьезность", – сказал Барак Обама. Президенту досталось отдельно: "Трамп буквально занимается поделками, пока мы ведем войну".

Нельзя использовать должность президента и политику, влияющую на жизнь американцев, для собственного обогащения. Мы так не поступаем. Так поступают диктаторы в других странах. Когда я был президентом, мы упрекали другие страны, когда они поступали именно так Барак Обама, бывший президент США

Экс-президент США сейчас активно ездит по стране, поддерживая кандидатов от Демократической партии в преддверии промежуточных выборов, которые запланированы на 3 ноября 2026 года.

Как сообщал "Телеграф", Роман Бессмертный заявил, что рядом с Дональдом Трампом есть группа людей, которые настраивают его против Украины. По мнению политика и дипломата, президент США воспринимает Украину как объект, а не субъект, и нападками на нее пытается спастись от политического поражения на промежуточных выборах 3 ноября. В то же время каждое негативное слово об Украине и Владимире Зеленском лишь ухудшает положение Трампа, объяснил Бессмертный в интервью.