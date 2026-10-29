Обама розніс Трампа в елітному годиннику з родзинкою: скільки він може коштувати

Експерт пояснив, на які деталі варто звернути увагу та від чого залежить вартість пристрою

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Колишній президент США Барак Обама розкритикував чинного американського лідера Дональда Трампа, звинувативши його у невдалих політичних рішеннях та прагненні збагатитися за рахунок президентського посту. Але увагу привернула інша деталь: під час виступу на зап’ясті Обами помітили Apple Watch.

Представник офіційної точки продажів Apple у коментарі "Телеграфу" уточнив: судячи з зовнішнього вигляду, це, найімовірніше, Apple Watch зі сталевим корпусом.

Судячи з вигляду, це може бути одна з моделей Apple Watch Series 10, 11 або 12.

Годинник на зап’ясті Обами привернув увагу під час його політичного виступу. Фото: Getty Images

За словами фахівця, зовні годинники кількох поколінь схожі один на одного. Відрізнити їх за одним знімком непросто.

Годинник Apple Watch на зап’ясті Обами привернув увагу під час його виступу. Фото: Getty Images

За інформацією на офіційному сайті Apple, стартова ціна Apple Watch Series 10 при виході становила 399 доларів США. У Series 11 стартова ціна була такою ж. Вартість конкретної версії залежить від розміру корпусу, матеріалу та комплектації.

Ціни на Apple Watch Series 12:

Алюмінієвий корпус, 42 мм — від $399 (18,1 тис. грн)

Алюмінієвий корпус, 46 мм — від $449 (20,4 тис.грн)

Титановий корпус — від $699 (31,8 тис. грн)

Керамічний корпус — від $899 (40,9 тис. грн)

Apple Watch Series 10 – одна з моделей, які пов’язують із годинником Обами

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 12 – одна з моделей, які могли бути на зап’ясті Обами

Різні варіанти корпусу та комплектації ускладнюють визначення моделі годинника Обами

Точну модель і вартість годинника Обами за наявним знімком встановити поки не можна.

Що сталося між Обамою та Трампом

Приводом для уваги до колишнього президента США став його виступ на підтримку кандидатів від Демократичної партії в Огайо та Мічигані. Як повідомляло Reuters, 24 жовтня Обама розкритикував політику Трампа, у тому числі його підхід до війни з Іраном, зростання цін та дорогих змін у Білому домі.

Колишній президент також висловився про прагнення чинного глави держави отримувати вигоду зі свого становища. Його заяви пролунали на тлі підготовки до проміжних виборів до Конгресу США.

Головною темою виступу Обами стала політична критика Трампа.

Як повідомляв "Телеграф", 21 жовтня спецпосланник президента США Стів Уіткофф прибув до Санкт-Петербурга на зустріч із Володимиром Путіним. Під час візиту увагу привернули годинник на зап’ясті Віткоффа – Patek Philippe Nautilus 5811/1G-001, одна з найвідоміших моделей швейцарського бренду. Аксесуар виділяє восьмикутний корпус із закругленими краями. Тому годинник став помітною деталлю публічного візиту.