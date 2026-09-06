5 млн грн на запястье: какие часы носит посланник Трампа Уиткофф (фото)

Американец приехал в Киев с элитным швейцарским аксессуаром

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В воскресенье, 6 сентября, в Украину впервые прибыли спецпредставители американского лидера Дональда Трампа — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Во время визита внимание привлек аксессуар на руке 69-летнего Уиткоффа — роскошные швейцарские часы.

На пресс-конференции после встречи представителей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским присутствовал корреспондент "Телеграфа". На сделанном им снимке хорошо видно, какие часы носит американский спецпредставитель.

Какие часы носит Стив Уиткофф

Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Как выяснил "Телеграф", на руке Стива Уиткоффа были замечены Patek Philippe Nautilus 5811/1G-001 — одна из самых узнаваемых моделей легендарной швейцарской марки Patek Philippe. Это модель из культовой линейки Nautilus: она отличается характерным корпусом с округлыми углами и рельефным сине-голубым циферблатом.

Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Особенности модели

По информации с официального сайта Patek Philippe, модель Nautilus 5811/1G-001 имеет восьмиугольный корпус со скругленными краями. Циферблат выполнен в синем цвете с эффектом солнечных лучей и украшен черным градиентным ободком.

На циферблате расположены горизонтальные рельефные часовые метки в виде палочек из белого золота, покрытые белым люминесцентным слоем. Стрелки также изготовлены из белого золота и имеют аналогичное покрытие, что обеспечивает хорошую видимость в темноте.

Еще одна интересная особенность — задняя крышка из сапфирового стекла, через которую можно наблюдать внутренний механизм часов.

Сколько стоят такие часы

Модели Patek Philippe Nautilus пользуются спросом среди коллекционеров. Их цена на вторичном рынке часто превышает первоначальную розничную стоимость. Например, на сайте Luxwatch эти часы продаются за 90 000 швейцарских франков. По текущему курсу это составляет около 5 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что накануне спецпредставители встретились в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Были раскрыты детали переговоров.