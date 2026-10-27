Показывает сразу два часовых пояса: обладатель "Золотого мяча" Кейн носит необычные часы (фото)
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Форвард "Баварии" выбрал Patek Philippe из белого золота, стоимость которого на вторичном рынке достигает примерно $175 000.
В коллекции капитана сборной Англии и нападающего "Баварии" Гарри Кейна заметили редкие Patek Philippe Aquanaut Travel Time (Ref. 5164G). Эта модель в корпусе из 18-каратного белого золота позволяет одновременно следить за временем в двух часовых поясах.
Главная особенность часов – функция Travel Time. Она показывает местное время и время дома, а отдельные окошки с обозначениями LOCAL и HOME служат индикаторами дня и ночи для каждого из двух часовых поясов.
У модели опалово-серый циферблат с фирменным тиснением Aquanaut. Его дополняет сине-серый каучуковый ремешок: сдержанные оттенки сочетаются со спортивным оформлением часов.
Диаметр корпуса составляет 40,8 мм. Белое золото придает модели дорогой вид, а каучуковый ремешок сохраняет характерный для Aquanaut непринужденный облик. На вторичном рынке стоимость таких Patek Philippe достигает примерно $175,000.
Напомним, 26 октября 2026 года на церемонии в Лондоне Кейн впервые получил "Золотой мяч" – награду лучшему футболисту мира. В тот же вечер нападающий "Баварии" и сборной Англии также стал обладателем Трофея Герда Мюллера, который вручают лучшему бомбардиру.
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