Девочки, пора! Топ-7 трендовых дизайнов маникюра на весну 2024 (фото)

Главный тренд весны 2024 – ногти в цвете Pantone

Мы еще не отошли от зимнего маникюра, а природа уже намекает, что пора задуматься о весенних дизайнах. Поэтому предлагаем ознакомиться со списком наиболее модных вариантов маникюра на весну 2024 года.

Хоть и февраль, но на улице совершенно нет признаков холодной и мрачной зимы. Это скорее радует, чем расстраивает. Хочется придать жизни больше ярких красок, и хорошо, что никто не мешает нам сделать весенний маникюр уже сегодня! "Телеграф" выделил 7 красивых и актуальных трендов маникюра на весну 2024 года.

Бархатный

Больше не нужно использовать глянцевый укрепитель для блесток — матовый придаст им уникальный вид.

Нескучный розовый

Розовый — один из тех оттенков, что выглядит отлично на ногтях в течение всего года.

Цветной френч

Френч-маникюр, особенно в цветной интерпретации, весной 2024 года снова завоевывает женские сердца.

Оливковый леопард

К весне 2024 года эксперты прогнозируют оливковому цвету новый виток популярности. Кроме того, животный принт снова возвращается в моду. Почему бы не объединить эти две красоты вместе?

Небесно-голубой

Когда за окном ужасная погода, а вы мечтаете о ясном небе, нарисуйте его на ногтях.

Зебра

Мода на анималистические узоры крепко укоренилась в трендах маникюра, и весной 2024 года особое внимание модниц уделено принту зебры.

Цвет Pantone 2024

Ну и, конечно, главный тренд 2024 года – ногти в цвете Panton Peach Fuzz, или "Персиковый пушистик".

Кстати, 2024 год находится под покровительством Зеленого Дракона. Ранее ми выкладывали примеры маникюра с рисунками дракончиков.