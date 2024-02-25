Дівчатка, час настав! Топ-7 трендових дизайнів манікюру на весну 2024 (фото)

Головний тренд весни 2024 – нігті у кольорі Pantone

Ми ще не відійшли від зимового манікюру, а природа вже натякає, що настав час задуматися про весняні дизайни. Тому пропонуємо ознайомитися зі списком наймодніших варіантів манікюру на весну 2024 року.

Хоч і лютий, але на вулиці немає ознак холодної і похмурої зими. Це радше радує, ніж засмучує. Хочеться надати життю більше яскравих фарб, і добре, що ніхто не заважає нам зробити весняний манікюр уже сьогодні! "Телеграф" виділив 7 красивих та актуальних трендів манікюру на весну 2024 року.

Оксамитовий

Більше не потрібно використовувати глянцевий укріплювач для блискіток — матовий надасть їм унікального вигляду.

Ненудний рожевий

Рожевий — один із тих відтінків, що виглядає відмінно на нігтях протягом усього року.

Кольоровий френч

Френч-манікюр, особливо у кольоровій інтерпретації, навесні 2024 року знову завойовує жіночі серця.

Оливковий леопард

Навесні 2024 року експерти прогнозують оливковому кольору новий виток популярності. Крім того, тваринний принт знову повертається до моди. Чому б не поєднати ці дві краси разом?

Небесно-блакитний

Коли за вікном страшна погода, а ви мрієте про ясне небо, намалюйте його на нігтях.

Зебра

Мода на анімалістичні візерунки міцно вкорінилася в трендах манікюру, і навесні 2024 року особливу увагу модниць приділено принтові зебри.

Колір Pantone 2024

Ну і, звичайно, головний тренд 2024 — нігті в кольорі Panton Peach Fuzz, або "Персиковий пухнастик".

До речі, 2024 рік перебуває під заступництвом Зеленого Дракона. Раніше ми викладали приклади манікюру з малюнками дракончиків.