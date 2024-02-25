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Дівчатка, час настав! Топ-7 трендових дизайнів манікюру на весну 2024 (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Колір Pantone 2024 на нігтях праворуч — Peach Fuzz Новина оновлена 25 лютого 2024, 19:06
Колір Pantone 2024 на нігтях праворуч — Peach Fuzz. Фото Соцмережі

Головний тренд весни 2024 – нігті у кольорі Pantone

Ми ще не відійшли від зимового манікюру, а природа вже натякає, що настав час задуматися про весняні дизайни. Тому пропонуємо ознайомитися зі списком наймодніших варіантів манікюру на весну 2024 року.

Хоч і лютий, але на вулиці немає ознак холодної і похмурої зими. Це радше радує, ніж засмучує. Хочеться надати життю більше яскравих фарб, і добре, що ніхто не заважає нам зробити весняний манікюр уже сьогодні! "Телеграф" виділив 7 красивих та актуальних трендів манікюру на весну 2024 року.

Оксамитовий

Більше не потрібно використовувати глянцевий укріплювач для блискіток — матовий надасть їм унікального вигляду.

Оксамитовий манікюр

Ненудний рожевий

Рожевий — один із тих відтінків, що виглядає відмінно на нігтях протягом усього року.

Ненудний рожевий манікюр

Кольоровий френч

Френч-манікюр, особливо у кольоровій інтерпретації, навесні 2024 року знову завойовує жіночі серця.

Кольоровий френч

Оливковий леопард

Навесні 2024 року експерти прогнозують оливковому кольору новий виток популярності. Крім того, тваринний принт знову повертається до моди. Чому б не поєднати ці дві краси разом?

Оливковий леопард манікюр

Небесно-блакитний

Коли за вікном страшна погода, а ви мрієте про ясне небо, намалюйте його на нігтях.

Небесно-блакитний манікюр

Зебра

Мода на анімалістичні візерунки міцно вкорінилася в трендах манікюру, і навесні 2024 року особливу увагу модниць приділено принтові зебри.

Зебра манікюр

Колір Pantone 2024

Ну і, звичайно, головний тренд 2024 — нігті в кольорі Panton Peach Fuzz, або "Персиковий пухнастик".

манікюр персиковий

До речі, 2024 рік перебуває під заступництвом Зеленого Дракона. Раніше ми викладали приклади манікюру з малюнками дракончиків.

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#Мода #Манікюр #Тренди