Идеальное платье для весеннего гардероба: какие модели и фасоны будут в тренде весной 2024 (фото)

Выберите то что вам по душе и покоряйте всех своим видом

Вот и пришла весна, самое время перебрать гардероб и запастись стильными обновками на новый сезон. В этом весенне-летнем сезоне будут в тренде интересные фасоны и модели платьев, которые придают образам легкости и женственности. "Телеграф" уже рассказывал о самых трендовых сумках на весну, а сегодня делится, какие платья будут в моде.

По словам стилиста Натальи Москаленко, в новом сезоне стоит обратить внимание на минималистичные платье и модели с кружевом. Также в весеннем гардеробе должно быть платье с цветочным принтом и кружевное.

Топ-5 моделей платьев на весну 2024

Легкое белоснежное платье, которое сделает образ особенно свежим и легким. Такое подойдет для торжественных мероприятий и вечерних выходов.

Фото: Pinterest

Платье с цветочными мотивами. Это маст-хев на весну, такое платье должно быть в гардеробе каждой модницы. Оно подойдет для свиданий и прогулок.

Фото: Pinterest

Асимметричное платье, лучше всего без лишнего декора и ярких кричащих элементов. Оно может подойти даже для офиса или деловых встреч.

Фото: Pinterest

Кружевное платье, причем, как мини, так и миди и макси длины. Лучше всего если базовых или глубоких насыщенных оттенков. Образ с таким платьем будет выглядеть особенно женственно и элегантно.

Фото: Pinterest

Платье с пайетками, причем весной оно подойдет не только для вечерних выходов, но и для прогулок на свежем воздухе и даже для офиса. Главное правильно подобрать аксессуары, чтобы образ выглядел соответственным к месту, куда вы направляетесь.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал про топ-5 трендовых моделей кроссовок. Такие кроссы будут на пике популярности этой весной.