Ідеальна сукня для весняного гардеробу: які моделі та фасони будуть у тренді весною 2024 (фото)

Оберіть те, що вам до душі і підкорюйте всіх своїм виглядом

Ось і настала весна, саме час перебрати гардероб і запастись стильними обновками на новий сезон. Цього весняно-літнього сезону в тренді будуть цікаві фасони та моделі суконь, які надають образам легкості та жіночності. "Телеграф" вже розповідав про найтрендовіші сумки на весну, а сьогодні ділиться, які сукні будуть у моді.

За словами стиліста Наталії Москаленко, у новому сезоні варто звернути увагу на мінімалістичні сукні та моделі з мереживом. Також у весняному гардеробі має бути сукня з квітковим принтом та мереживна.

Топ-5 моделей суконь на весну 2024

Легка біла сукня, яка зробить образ особливо свіжим і легким. Така підійде для урочистих заходів та вечірніх виходів.

Фото: Pinterest

Сукня з квітковими мотивами. Це маст-хев на весну, така сукня має бути в гардеробі кожної модниці. Вона підійде для побачень та прогулянок.

Фото: Pinterest

Асиметрична сукня, найкраще без зайвого декору та яскравих кричучих елементів. Вона може підійти навіть для офісу чи ділових зустрічей.

Фото: Pinterest

Мереживна сукня, причому, як міні, так і міді і максі довжини. Найкраще якщо базових або глибоких насичених відтінків. Образ з такою сукнею буде виглядати особливо жіночно та елегантно.

Фото: Pinterest

Сукня з паєтками, причому навесні вона підійде не лише для вечірніх виходів, але й для прогулянок на свіжому повітрі та навіть для офісу. Головне правильно підібрати аксесуари, щоб образ виглядав відповідним до місця, куди ви прямуєте.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-5 трендових моделей кросівок. Такі кроси будуть на піку популярності цієї весни.