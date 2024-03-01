Ідеальна сукня для весняного гардеробу: які моделі та фасони будуть у тренді весною 2024 (фото)
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Ось і настала весна, саме час перебрати гардероб і запастись стильними обновками на новий сезон. Цього весняно-літнього сезону в тренді будуть цікаві фасони та моделі суконь, які надають образам легкості та жіночності. "Телеграф" вже розповідав про найтрендовіші сумки на весну, а сьогодні ділиться, які сукні будуть у моді.
За словами стиліста Наталії Москаленко, у новому сезоні варто звернути увагу на мінімалістичні сукні та моделі з мереживом. Також у весняному гардеробі має бути сукня з квітковим принтом та мереживна.
Топ-5 моделей суконь на весну 2024
Легка біла сукня, яка зробить образ особливо свіжим і легким. Така підійде для урочистих заходів та вечірніх виходів.
Сукня з квітковими мотивами. Це маст-хев на весну, така сукня має бути в гардеробі кожної модниці. Вона підійде для побачень та прогулянок.
Асиметрична сукня, найкраще без зайвого декору та яскравих кричучих елементів. Вона може підійти навіть для офісу чи ділових зустрічей.
Мереживна сукня, причому, як міні, так і міді і максі довжини. Найкраще якщо базових або глибоких насичених відтінків. Образ з такою сукнею буде виглядати особливо жіночно та елегантно.
Сукня з паєтками, причому навесні вона підійде не лише для вечірніх виходів, але й для прогулянок на свіжому повітрі та навіть для офісу. Головне правильно підібрати аксесуари, щоб образ виглядав відповідним до місця, куди ви прямуєте.
Раніше "Телеграф" розповідав про топ-5 трендових моделей кросівок. Такі кроси будуть на піку популярності цієї весни.