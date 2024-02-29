Дополнят любой образ: топ-5 самых трендовых сумок на весну 2024 (фото)

С этими сумочками любой образ будет модным

Наступает новый весенний сезон. Модные дома и именитые дизайнеры уже представили в своих коллекциях модели и фактуры сумок, которые будут на пике популярности в новом весенне-летнем сезоне. Обновляя гардероб на новый сезон, обратите внимание на эти пять моделей сумок, они сделают ваши образы стильными и трендовыми.

Как оказалось, в этом году на пике трендов будут вместительные и удобные, глянцевые и плетеные сумки, пишет Vogue. Предлагаем познакомиться с ними поближе.

Глянцевы сумки

Лакированные кожаные сумки не новость в мире моды, однако, в этом сезоне такие сумки приобрели невероятное глянцевое сияние. Модели глянцевых сумок этой весной будут на самом пике популярности, так что можно смело вплетать их в свой гардероб.

Фото: Pinterest

Вместительные удобные сумки

Помимо маленький и аккуратных сумочек, в тренде будут также и удобные вместительные сумки. Выбирайте сумки из натуральных материалов или тканевые и точно не прогадаете.

Фото: Pinterest

Плетеные сумки

В новом сезоне особой популярности набирают сумки плетеной текстуры, которым нашлось место в новых коллекциях модных дизайнеров. Такие сумки могут быть разных форм и размеров, а главная их фишка — плетеная текстура.

Фото: Pinterest

Атласные клатчи

Для вечерних выходов в вашем гардеробе должна быть маленькая атласная сумочка. Такие клатчи будут в тренде в новом сезоне. Сосредоточьтесь на базовых оттенках — белом, черном, красном.

Фото: Pinterest

Сумка-портфель

Женские сумочки в форме мужского портфеля снова обретают популярность. Аккуратные линии и качественная фурнитура делают такие модели сумок очень женственными и элегантными, так что смело вплетайте в свой весенний гардероб такую модель сумки.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал про топ-5 трендовых моделей кроссовок. Такие кроссы будут на пике популярности этой весной.